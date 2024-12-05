نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكم تحويل 100 ريال النهاردة في السوق السوداء؟ .. سعر الريال السعودي اليوم امام الجنية المصري فى كافة البنوك في المقال التالي

كتب محمد سعد – يواصل الريال السعودي استقراره النسبي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، مع تسجيل فروقات طفيفة بين البنوك والسوق السوداء. يعكس هذا الأداء ثباتًا في الطلب على العملة السعودية، خاصة مع اقتراب موسم العمرة والزيارات الدينية المختلفه التى يؤديها المسلمون فى المملكه العربية السعودية . التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .

سعر الريال السعودي في السوق السوداء :

سجل الريال السعودي في السوق السوداء اليوم سعر 13.22 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع، بتراجع طفيف قدره -0.02 جنيه مقارنة بسعر الأمس، الذي بلغ 13.24 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية :

شهدت البنوك تفاوتًا بسيطًا في سعر صرف الريال السعودي، مع تسجيل أفضل سعر للشراء في البنك الأهلي المصري عند 13.25 جنيه، وأفضل سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.25 جنيه. وجاءت أبرز الأسعار كما يلي:

البنك المركزي المصري :

شراء: 13.257 جنيه | بيع: 13.219 جنيه.

: شراء: 13.257 جنيه | بيع: 13.219 جنيه. البنك الأهلي المصري (أفضل بنك للشراء):

شراء: 13.247 جنيه | بيع: 13.196 جنيه.

(أفضل بنك للشراء): شراء: 13.247 جنيه | بيع: 13.196 جنيه. مصرف أبوظبي الإسلامي (أفضل بنك للبيع):

شراء: 13.277 جنيه | بيع: 13.251 جنيه.

(أفضل بنك للبيع): شراء: 13.277 جنيه | بيع: 13.251 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB) :

شراء: 13.253 جنيه | بيع: 13.226 جنيه.

: شراء: 13.253 جنيه | بيع: 13.226 جنيه. بنك القاهرة :

شراء: 13.259 جنيه | بيع: 13.202 جنيه.

: شراء: 13.259 جنيه | بيع: 13.202 جنيه. البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 13.274 جنيه | بيع: 13.246 جنيه.

التحويل من ريال الى جنية بالسوق اليوم :

فيما يلى نوضح لكم قيم التحويل المختلفه من ريال الى جنية مصري فى كافة منافذ السوق الغير رسمية :