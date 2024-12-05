شكرا لاهتمامكم بخبر عن بطريقة سهلة اونلاين .. الاستعلام عن مخالفات المرور فى مصر مجاناً برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يرغب العديد من ملاك السيارات فى معرفة مخالفات المرور بالطريقة المجانية الالكترونية ، وقد ارتفعت معدلات البحث فى الفتره الاخيرة عن كيفية الاستعلام ، ومن جانبة تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا السياق، قدمت النيابة العامة خدمة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024. تتيح هذه الخدمة للمواطنين معرفة مخالفات مركباتهم بسهولة وشفافية باستخدام الرقم القومي ورقم لوحة المركبة، مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور :

عبر موقع النيابة العامة للمرور :

فى البداية تقوم بالدخول إلى موقع النيابة العامة ومن ثم اختيار خدمة “الاستعلام”، ثم الضغط على “مخالفات رخص المركبة”. إدخال بيانات الرخصة إدخال أرقام وحروف رخصة السيارة. إضافة الرقم القومي ورقم الهاتف لضمان الخصوصية، يجب إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم الهاتف المسجل في المرور. عرض المخالفات وبالتالى تظهر إجمالي المخالفات وتفاصيلها بعد استكمال الخطوات السابقة.

خطوات استخراج شهادة مخالفات المرور أونلاين:

اختيار خدمة “استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة”. إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالرخصة. تعبئة البيانات المطلوبة وتحديد عنوان استلام الشهادة. دفع الرسوم (50 جنيهًا للشهادة و15 جنيهًا للتوصيل) باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني.

خطوات التظلم على مخالفات المرور :