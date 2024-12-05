كم سعر تحويل 100 دينار النهاردة في السوق السوداء؟ .. سعر الدينار الكويتى اليوم امام الجنية فى كافة البنوك

عدن – كتب محمد سعد – شهد الدينار الكويتي اليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، انخفاضًا طفيفًا في قيمته أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء والبنوك، متأثرًا بتغيرات العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية. يعد الدينار الكويتي من العملات الأعلى قيمة عالميًا، ما يجعله محور اهتمام المتعاملين في السوق المصري.

سعر الدينار الكويتي امام الجنية في السوق السوداء :

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 161.74 جنيه للشراء و160.11 جنيه للبيع، بتراجع قدره -0.19 جنيه مقارنة بسعر الأمس البالغ 161.93 جنيه. يعكس هذا التراجع استقرارًا نسبيًا مع قلة الطلب على الدينار في الفترة الحالية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية :

تفاوتت أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي بين البنوك، حيث سجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بقيمة 161.94 جنيه، بينما قدم البنك الأهلي اليوناني ومصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر للبيع عند 161.90 جنيه. وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار البنوك:

البنك المركزي المصري :

شراء: 162.188 جنيه | بيع: 161.646 جنيه.

: شراء: 162.188 جنيه | بيع: 161.646 جنيه. البنك الأهلي المصري (أفضل بنك للشراء):

شراء: 161.943 جنيه | بيع: 160.848 جنيه.

(أفضل بنك للشراء): شراء: 161.943 جنيه | بيع: 160.848 جنيه. بنك مصر :

شراء: 162.204 جنيه | بيع: 161.469 جنيه.

: شراء: 162.204 جنيه | بيع: 161.469 جنيه. بنك القاهرة :

شراء: 162.041 جنيه | بيع: 160.998 جنيه.

: شراء: 162.041 جنيه | بيع: 160.998 جنيه. مصرف أبوظبي الإسلامي (أفضل بنك للبيع):

شراء: 162.334 جنيه | بيع: 161.90 جنيه.

(أفضل بنك للبيع): شراء: 162.334 جنيه | بيع: 161.90 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB) :

شراء: 162.214 جنيه | بيع: 159.2 جنيه.

: شراء: 162.214 جنيه | بيع: 159.2 جنيه. كريدي أجريكول :

شراء: 162.822 جنيه | بيع: 160.805 جنيه.

: شراء: 162.822 جنيه | بيع: 160.805 جنيه. البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 162.33 جنيه | بيع: 161.90 جنيه.

التحويل من دينار كويتى الى جنية مصري :

فيما يلى نعرض لكم من خلال الجدول التالى تحويل العديد من القيم المختلفه من الدينار الى جنية مصري فى السوق السوداء :