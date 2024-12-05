شكرا لاهتمامكم بخبر عن الموعد النهائي لامتحانات الشهادة السودانية 2024 حسب قرار وزاره التربية والتعليم الوطنية ورابط التسجيل الالكتروني على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يرغب الكثير من المتابعين معرفة الموعد النهائي لامتحانات الشهادة السودانية 2024، والجدير بالذكر ان هذا الامر شغل بال وعقل الكثير من الطلاب واولياء الأمور، والكل في انتظارها بفارغ صبرهم وتعد هذه المرحلة من ضمن المراحل الهامة التي تمر في حياة الجميع، والتي يتمكن من خلالها الالتحاق بمرحلة دراسية جديدة، ولقد اطلقه وزاره التربية والتعليم رابط فعال يمكنك اعتماده للتسجيل، وهذا ما نوضحه لكم في السطور القادمة فقط عليك بمتابعه الاتي.

بات قلق وتوتر الطلاب للتعرف علي الموعد النهائي لعقد امتحانات الشهادة السودانية، وفي حقيقة الامر انه سوف يتم بداء اول يوم في الامتحان السبت 28 من شهر ديسمبر 2024، ومن المقرر ان يستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر فبراير ،2025، ولا يوجد اي نية للتأجيل، وتم اختيار لجان معينة لأجراء عملية التصحيح والمراجعة حتي يحصل كل طالب علي حقة وبدون ظلم.

خطوات التسجيل الإلكتروني في امتحانات الشهادة السودانية 2024