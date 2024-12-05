الفراخ البيضاء بـ69 جنيهاً .. أسعار الفراخ البيضاء اليوم والبيض والكتاكيت في بورصة الدواجن الخميس 5 ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر الخميس 5 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظاً بعد سلسلة من التقلبات التي شهدها القطاع في الأشهر الأخيرة، وتعد أسعار الدواجن من الأسعار الهامة للغاية والتي يود الكثير من المواطنين في مصر معرفتها، حيث أنها من تمثل الأمن الغذائي للكثير من البيوت المصرية، وفي هذا المقال سنعرض لكم أسعار الدواجن المختلفة، بالإضافة إلى أسعار البيض والكتاكيت في بورصة الدواجن، تابعوا السطور التالية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تشهد أسعار الدواجن استقرارًا نسبيًا في السوق المصري، مع تفاوت طفيف في الأسعار بين الشركات والمحال التجارية، وإليكم أخر تحديث لسعر الدواجن اليوم:

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن : 69 جنيهًا للكيلو.

: 69 جنيهًا للكيلو. سعر الفراخ البيضاء للمستهلك في المحال التجارية: 84 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن : 76 جنيهًا للكيلو.

: 76 جنيهًا للكيلو. سعر الفراخ الساسو للمستهلك في المحال التجارية: 89 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن : 114 جنيهًا للكيلو.

: 114 جنيهًا للكيلو. سعر الفراخ البلدي للمستهلك في المحال التجارية: 128 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

سعر الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن : 60 جنيهًا للكيلو.

: 60 جنيهًا للكيلو. سعر الفراخ الأمهات للمستهلك في المحال التجارية: 76 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر : تتراوح ما بين 155 و165 جنيهًا.

: تتراوح ما بين 155 و165 جنيهًا. سعر كرتونة البيض الأبيض : تتراوح ما بين 150 و160 جنيهًا.

: تتراوح ما بين 150 و160 جنيهًا. سعر كرتونة البيض البلدي: تتراوح ما بين 160 و170 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم