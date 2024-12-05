نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرباحك بكام .. كم فوائد 300 ألف جنيه في البنك؟ في بنك مصر وشهادات الادخار طلعت حرب والقمة وابن مصر في المقال التالي

كتب محمد سعد – يتسأل المستثمرين والمواطنون عن كم فوائد 300 ألف جنيه في البنك؟، والفوائد تتغير علي حسب الشهادة التي يخترها العميل سواء كان سنوي أو شهري أو يومي أو ربع سنوي، وأيضا تختلف شهادات الادخار من بنك الي بنك لأن كل بنك لديه شهاداته الادخار الخاص بيه، ويتنافسوا علي الشهادات الادخار الأعلى عائد في مصر، وهذا مثل البنك الأهلي وبنك مصر هم قاموا بأعلى شهادات ادخار ويتنافسوا علي جذب اليهم العملاء، لذلك يسأل العملاء في بنك مصر عن كم فوائد 300 ألف جنيه في البنك؟

كم فوائد 300 ألف جنيه في البنك؟ يتسأل المستثمرين عن الفوائد لمبلغ 300 ألف جنيه في بنك مصر، وبنك مصر قام بعديد من الشهادات الادخار مثل شهادة طلعت حرب وابن مصر وشهادة القمة وغيرهم من الشهادات الادخار بأعلى عائد، لذلك الفوائد 300 ألف جنيه تتغير علي حسب اختيار العميل لشهادة الادخار واختياره لصرف العائد سواء كان شهري أو سنوي، لذلك سأقول لك كيف تحسب أي مبلغ تريد الفوائد منه بطريقة سهله وهي كالاتي:

قم بضرب المبلغ في 30% أو أي نسبة تبع لشهادة التي تختارها ثم الناتج اللي يظهر قسمه علي 100 وسوف يطلع الناتج مثال توضيحي: (300،000 جنيه × 30%)= 90000 ده سنوي أما لو شهري تقسم علي 100 =900 جنيه شهري.

شهادات الادخار بنك مصر

شهادة طلعت حرب

المدة هذه تكون 12 شهراً. نسبة العائد لهذه الشهادة: 23.5% شهرياً أو 27% في نهاية المدة. سعر الشراء لهذه الشهادة: 1000 جنيه.

شهادة القمة

المدة هذه تكون 3سنوات. نسبة العائد لهذه الشهادة: عائد ثابت 21.5% شهريا. سعر الشراء لهذه الشهادة: 1000 جنيه.

شهادة ابن مصر