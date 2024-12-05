شكرا لاهتمامكم بخبر عن فلوسك هترجعلك اضاعف .. حقيقة طرح شهادة استثمار بعائد يصل الي 35% في البنك الأهلي وبنك مصر بحد ادني لشرائها الف جنية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يرغب الكثير من المتابعين معرفة حقيقة طرح شهادة استثمار بعائد يصل الي 35%، والجدير بالذكر ان هذا الامر يشغل بال وعقل الكثير من العملاء بعدما تداول هذا الخبر بشكل مذهل في الأوان الأخير عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلفة وبالتحديد إصدارها في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وهذا الخبر ادي الي فرح الكثير من العملاء، لأنه قد يضاعف أموالهم الي الكثر من ثلث المبلغ المدخر، لذلك اليكم في السطور القادمة الحقيقة كاملة طبقا للخبر الرسمي، فقط عليك بمتابعه الاتي.

انتشر مؤخرا خبر يوضح طرح شهادة استثمار بعائد يصل الي 35%، وهذا الامر عمل علي بلبلة كبيره في البلاد واثار فضول البعض بموعد إصدارها، وفي حقيقة الامر ان هذا الخبر ما هو الا شائعه مروجة عبر وسائل الانترنت وليس له صحة علي الاطلاق، ولم يتم اعتماد هذا الخبر عبر الصفح الرسمية للبنوك المصرية، ولكن من المتوقع اصدار شهادة استثمارية جديدة في الأشهر الاولي من العام الجديد، وعلي الفور سوف نقوم بإبلاغك.

أعلي عائد في البنوك المصرية اليوم

الشهادة البلاتينية الثلاثية المتناقصة في البنك الاهلي المصري:_

الحد الادني لشراء هذة الشهادة هو: 1000 جنية مصري ويمكن للعميل مضاعفتة.

مدة سريان الشهادة: ثلاث سنوات.

العائد هو:

اذا تم الصرف في السنة الاولي يكون بنسبة 30%. بينما اذا كان في السنة الثانية يكون بنسبة 25%. واذا كان في السنة الثالثة يكون بنسبة 20%.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة في بنك مصر:_

الحد الادني لشراء هذة الشهادة هو: 1000 جنية مصري ويمكن للعميل مضاعفتة.

مدة سريان الشهادة: ثلاث سنوات.

العائد هو:

اذا كان العائد بشكل سنوي يكون: في السنة الأول يكون 30% وفي السنة الثاني 25% ويكون في السنة الثالث 20%.

بينما اذا كان العائد ربع سنوي: يكون في السنة الأول بنسبة 27% وفي السنة الثاني 23% ويكون في السنة الثالث 19%.

وأيضا اذا كان العائد شهري: يكون في السنة الأول بنسبة 26%وفي السنة الثانية 22.5% ويكون في السنة الثالث 19%.

يبدأ البنك الأهلي المصري وبنك مصر بوضح شهادات استثمار جديدة بعائد لم يتم تحديده حتي هذة اللحظة ، حيث أن الشهادات سوف تتوقف في الفترة القادمة ، وسوف نعمل علي توفير التفاصيل الخاصة بها بعد قليل.

من المقرر أن يصدر البنك الأهلي المصري وبنك مصر الشهادة الجديدة في بداية عام 2025 ، وحتي هذة اللحظة لم يتم صدور بيان رسمي بوجود شهادة تصل الي 35% ، وان ما يتم نشرة علي السوشيال ميديا غير مؤكد.