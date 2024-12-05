الدولار لايف ارتفاع 60 قرش .. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

عدن – كتب محمد سعد – تصاعدت العمليات البحثية في الساعات القليلة الماضية بالكثير من التساؤلات التي تدور حول التعرف علي سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري ، وهو من اكثر العملات تأثيراً في الاقتصاد ويتأثر به الكثير من الأسعار .

سعر صرف 1 دولار أمريكي يساوي 49.66 جنيه مصري.

سعر صرف 5 دولار أمريكي يساوي 248.3 جنيه مصري.

سعر صرف 10 دولار أمريكي يساوي 496.6 جنيه مصري.

سعر صرف 25 دولار أمريكي يساوي 1,241.5 جنيه مصري.

سعر صرف 50 دولار أمريكي يساوي 2,483 جنيه مصري.

سعر صرف 100 دولار أمريكي يساوي 4,966 جنيه مصري.

سعر صرف 150 دولار أمريكي يساوي 7,449 جنيه مصري.

سعر صرف 200 دولار أمريكي يساوي 9,932 جنيه مصري.

سعر صرف 250 دولار أمريكي يساوي 12,415 جنيه مصري.

سعر صرف 300 دولار أمريكي يساوي 14,898 جنيه مصري.

سعر صرف 500 دولار أمريكي يساوي 24,830 جنيه مصري.

سعر صرف 700 دولار أمريكي يساوي 34,762 جنيه مصري.

سعر صرف 1000 دولار أمريكي يساوي 49,660 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

سجل الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي سعر للشراء بنحو 49.906 وللبيع 49.769 جنيه مصري.

سجل الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري سعر للشراء بنحو 49.86 وللبيع 49.76 جنيه مصري.

سجل الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر سعر للشراء بنحو 49.86 وللبيع 49.76 جنيه مصري.

سجل الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة سعر للشراء بنحو 49.87 وللبيع 49.77 جنيه مصري.

سجل الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر للشراء بنحو 49.9 وللبيع 49.81 جنيه مصري.

يرغب الكثير من المواطنين في مصر حول معرفة سعر الدولار الأمريكي في البنوك والسوق السوداء ايضا ، خصوصا في ظل وجود ارتفاع في سعر العملة الخضراء ، واليكم في هذا التقرير السعر المتواجد في كل البنوك.