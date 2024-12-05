شكرا لاهتمامكم بخبر عن توقع النتيجه .. لعبه العراق القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في كأس الخليج 2024 بأعلى جودة HD على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – هناك العديد من حالات البحث مستمرة من قبل الجماهير العاشقة علي القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن، ويستعد منتخب العراق للمباراة بقوة كبيرة من اجل تحقيق انتصار جديد، وعلي الجانب الأخر يريد منتخب اليمن الفوز بهذا اللقاء الصعب، وهناك حماس من جانب جميع اللاعبين في الفوز بهذا اللقاء الصعب عن القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن من خلال متابعة هذا المقال.

موعد مباراة العراق واليمن

ستبدأ صافر بداية مباراة العراق واليمن في يوم 22 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة السعودية، وهناك بعض القنوات التي تقوم بنقل المباراة علي شاشتها بشكل مجاني من أجل متابعتها بصورة واضحة وعالية، وسوف نتعرف علي القنوات الناقلة في السطور القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن

يبحث الجميع من المواطنين علي معرفة القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن، واليكم تردد قناة بي ان سبورت القطرية علي النايل سات، واليكم علي النحو التالي:

تردد القناة يكون: 12245.

بينما معدل الترميز يكون: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون: 2/3.

والجودة تكون: HD.

وتردد قناة الكأس القطرية وهي من القنوات التي تقوم بنقل احداث اللقاء، واليكم التردد الخاص بالقناة علي النحو التالي:

تردد القناة يكون: 11919.

بينما معدل الترميز يكون: 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/5.

والجودة تكون: HD.

يبدأ الكثير من مشجعي ومحبي رياضة كرة في متابعة مباراة العراق واليمن ، ذلك اللقاء الحماسي الذي لأ يقبل القسمة علي الأثنين فكل منهما يسعي في الخروج بالفوز والعمل علي اسعاد الجماهير العاشقة.

تشكيلة العراق ضد اليمن