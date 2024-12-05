القنوات المجانية الناقلة لقرعة كاس العالم للاندية 2025 وتصنيفات الأندية المشاركة

عدن – كتب محمد سعد – سيطر السؤال علي القنوات المجانية الناقلة لقرعة كاس العالم للاندية 2025 محركات البحث الأخيرة من قبل الكثير من الأشخاص محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم ، وبطولة كأس العام للأندية من اهم البطولات في عالم كرة القدم والفوز بها يعتبر انجاز كبير يرغب في تحقيقه الكثير من الأدية ويشارك من مصر نادي القرن ” النادي الأهلي ” ويسعي لتسطير التاريخ والفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه ، حيث لم يحققها المارد الأحمر من قبل علي الرغم من مشاركاته الكثيرة في البطولة ، وسنوفر لكم موعد القرعة خلال هذا المقال.
يتساءل الكثير الأشخاص عن موعد قرعه كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها ، ومن المقرر ان تبدأ القرعة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا ، وتُنقل لنا عبر قناة اون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية وبي ان سبورت ، واليكم الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة المجانية.
تردد قناة اون تايم سبورت
- القمر الصناعي : النايل سات.
- تردد القناة: 10853.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل ترميز القناة: 27500.
- جودة القناة: SD.
تردد قناة ابو ظبي الرياضية
- تردد القناة: 11411.
- معدل ترميز القناة: 30000.
- معامل استقطاب القناة: أفقي.
- جودة القناة: HD.
تصنيفات الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2024\2025
- التصنيف الأول يضم كلاً ” مانشستر سيتي ، ريال مدريد ، بايرن ميونخ ، باريس سان جيرمان ، فلامنجو ، بالميراس ، ريفر بليت ، فلومينينسي”.
- التصنيف الثاني يضم كلاً م ” تشيلسي ، بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو ، أتلتيكو مدريد ، بنفيكا ، يوفنتوس “
- التصنيف الثالث يضم كلاً من ” النادي الأهلي ، الهلال السعودي ، الوداد ، مونتيري، نادي ليون ،بوكا جونيورز ، بوتافوجو “.
- التصنيف الرابع يضم ” أوراوا ريد دايموندز، نادي العين، الترجي ، ماميلودي صنداونز، سي إف باتشوكا ، سياتل ساوندرز إف سي ، أوكلاند سيتي إف سي “.