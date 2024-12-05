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القنوات المجانية الناقلة لقرعة كاس العالم للاندية 2025 وتصنيفات الأندية المشاركة

القنوات المجانية الناقلة لقرعة كاس العالم للاندية 2025 وتصنيفات الأندية المشاركة
القنوات المجانية الناقلة لقرعة كاس العالم للاندية 2025 وتصنيفات الأندية المشاركة
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – سيطر السؤال علي القنوات المجانية الناقلة لقرعة كاس العالم للاندية 2025 محركات البحث الأخيرة من قبل الكثير من الأشخاص محبي ومتابعي كرة القدم حول العالم ، وبطولة كأس العام للأندية من اهم البطولات في عالم كرة القدم والفوز بها يعتبر انجاز كبير يرغب في تحقيقه الكثير من الأدية  ويشارك من مصر نادي القرن ” النادي الأهلي ” ويسعي لتسطير التاريخ والفوز بالبطولة لأول مرة في تاريخه ، حيث لم يحققها المارد الأحمر من قبل علي الرغم من مشاركاته الكثيرة في البطولة ، وسنوفر لكم موعد القرعة خلال هذا المقال.

يتساءل الكثير الأشخاص عن موعد قرعه كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها ، ومن المقرر ان تبدأ القرعة اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا ، وتُنقل لنا عبر قناة اون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية وبي ان سبورت ، واليكم الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة المجانية.

تردد قناة اون تايم سبورت

  • القمر الصناعي : النايل سات.
  • تردد القناة: 10853.
  • استقطاب القناة: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل ترميز القناة: 27500.
  • جودة القناة: SD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

  • تردد القناة: 11411.
  • معدل ترميز القناة: 30000.
  • معامل استقطاب القناة: أفقي.
  • جودة القناة: HD.

تصنيفات الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2024\2025

  • التصنيف الأول يضم كلاً ” مانشستر سيتي ، ريال مدريد ، بايرن ميونخ ، باريس سان جيرمان ،  فلامنجو ، بالميراس ، ريفر بليت ، فلومينينسي”.
  • التصنيف الثاني يضم كلاً م ” تشيلسي ،  بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، بورتو ، أتلتيكو مدريد ، بنفيكا ، يوفنتوس “
  • التصنيف الثالث يضم كلاً من ” النادي الأهلي ، الهلال السعودي ، الوداد ، مونتيري، نادي ليون ،بوكا جونيورز ، بوتافوجو “.
  • التصنيف الرابع يضم ” أوراوا ريد دايموندز، نادي العين، الترجي ، ماميلودي صنداونز، سي إف باتشوكا ، سياتل ساوندرز إف سي ، أوكلاند سيتي إف سي “.
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