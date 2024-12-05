نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025 والتردد الخاص بها عبر الأقمار الصناعي المختلفة في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025، وهذا الامر شغل بال الكثير من المتابعين، وحسب ما تم تصريحه انه من المقرر انطلاقها اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، ويتم بثها في تمام الساعة السادسة ونصف طبقا لتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة ونصف وفقا لتوقيت المملكة العربية السعودية، وتهتم اكثير من قناة رياضية عربيه بنقلها مجاني وبدون تشفير، وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور القادمة، فقط تابع الاتي.

الكثير من المشجعين في انتظار انطلاق قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم، والجدير بالذكر انه سوف يتم نقها علي:

قناة beIN Sports.

قناة أبو ظبى الرياضية.

قناة on time sports.

وسوف تنقل الصفحة الرسمية التابعة للفيفا للبث المباشر علي اليوتيوب.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

تردد قناة beIN Sports عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11013 .

معامل استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500 .

معامل تصحيح خطأ القناة: 3/2 .

جودة بث القناة:HD.

تردد قناة beIN Sports عبر القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 10810.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500 >

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة البث: HD.

تردد قناة أبو ظبى الرياضية المفتوحة الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

تردد قناة أبو ظبى الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12091.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة أبو ظبى الرياضية عبر القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 11526.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

جودة القناة هو: HD.

تردد قناة on time sports المفتوحة الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

قناة on time sports عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز يكون: 27500.

الجودة تكون: HD.

قناة on time sports عبر القمر الصناعي عرب سات