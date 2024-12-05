مضمونة 100 % .. طريقة استبدال أكواد فرى فاير 2024 Free Fire واكواد مجانية للحصول علي الجوائز

عدن – كتب محمد سعد – شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من التساؤلات عن طريقة استبدال أكواد فرى فاير 2024 Free Fire، وتعد هذه اللعبة من أهم الالعاب المنتشرة علي مستوي العالم خصوصا في الوطن العربي، هناك تساؤل مستمر علي الطرق التي يجب اتباعها من اجل استبدال الأكواد للحصول علي الجوائز والمكافآت المختلفة، وتفتح لك هذه الطريقة الجصول علي الملابس والاسلحة الجديدة من اجل الفوز، وسوف نتعرف علي التفاصيل كاملة من خلال موقعنا السعودية نيوز عن طريقة استبدال أكواد فرى فاير 2024 Free Fire من خلال متابعة هذا المقال.

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الحصول علي الجوائز القيمة من خلال اللعبة والتفوق علي جميع الاعداء، واليكم الخطوات علي النحو التالي:

يجب في البداية الدخول علي المنصة من هنا.

ثم الدخول علي الموقع الرسمي الخاص باللعبة من هذا الرابط.

ثم النقر علي تسجيل الدخول من خلال الجيميل او الفيس بوك.

ثم النقر علي كلمة ادخال الكود الخاص بكم. ثم كتابة الكود الذي يكون في حدود من 12 الي 16 رقم او حرف.

ثم النقر علي كلمة استبدال الاكواد.

ثم الدخول علي اللعبة للتأكيد علي اكتمال التسجيل.

الاكواد المجانية Free Fire

هناك بعض الاكواد التي تساعدك علي الحصول علي العديد من الجوائز المتنوعة، واليكم علي النحو التالي:

كود يخص المظلة وهو ffac-vkpe-y987.

كود اللبس والازياء FFBC-HGSD-XSAQ.

وكود السلاح يكون AWTY-BVA1-KJHY-7HVN.

وكود القنبلة اليدوية يكون FFIC-RF85-4MZT.

يبلغ عدد مستخدمي لعبة فري فاير اكثر من مليار لاعب حول العالم ، وخي من اشهر العاب الباتل رويال ، وهي لعبه تتميز بأجواء قتالية مختلفة تجعلك تدخل في عالم اخر.

تتميز لعبة فري فاير انها من الألعاب التي توفر بعض الاكواد المجانية للاعبين ، ويرغب الكثير من اللاعبين في الحصول علي الاكواد الجديدة.