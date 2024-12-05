الريمونتادا .. العرض الخاص لفيلم الحريفه ٢ بطوله نور النبوي ونور ايهاب بحضور ابرز نجوم الفن
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كتب محمد سعد – تصدر التريند في الساعات الماضية العرض الخاص لفيلم الحريفه ٢ بطولة نور خالد النبوي وكزبرة ، واستطاع الجزء الأول من الفيلم تحقيق نجاح باهر في مصر في الوطن العربي ، ولذلك قررت الشركة المنتجة والقائمين علي الفيلم بعمل جزء ثاني بنفس الأبطال ، ويأتي هذا الجزء باسم “الريمونتادا” ، وحضر العرض الخاص الكثير من النجوم ابرزهم النجم خالد النبوي وايمان العاصي واسر ياسين.
العرض الخاص لفيلم الحريفه ٢
سيطر فيلم الحريفة الجزء الثاني علي المحركات البحثية الأخيرة وذلك بالتزامن مع العرض الاص له ويضم الفيلم عدد م النجوم الشباب الذين استطاعوا ان يحققوا ايرادات بالملايين بإمكانيات بسيطة ، وكان الجزء الأول تدور قصته في اطار اجتماعي مشوق يدور حول شاب من الطبقة الراقية لدية مهارة لعب كرة القدم وحلم حياته هي الاحتراف واللعب في الأندية الكبرى ولكن تنقلب حياته رأساً علي عقب عندما يمر والده بأزمة مالية جعلته ينتقل الي احد المدارس الحكومية وتعرف علي مجموعه من الأصدقاء الذين تختلف ثقافتهم اختلافاً كلياً عنه ، وعلي مر الأيام يندمج مع هؤلاء الشباب ويصبحوا افضل أصدقاء ويخوضوا مع بعضهم البعض الكثير من مباريات لكرة القدم في الاحياء الشعبية بمقابل مادي ، وتتوالي الاحداث ويصبحوا فريق متكامل ويدخلون في منافسة مع الفريق الذي كان ينتمي اليهم البطل قبل ذلك ويستطيعوا ان يتغلبوا عليه والجزء الثاني من الفيلم يتم استكمال قصتهم بعد دخولهم الي الجامعة وتأتي تحت اسم ” الريمونتادا”.
أبطال الجزء الثاني من فيلم الحريفة
- نور النبوي بشخصية (ماجد).
- أحمد غزي بشخصية (ششتاوي).
- نور إيهاب بشخصية (لانا).
- خالد الذهبي بشخصية (النص).
- أحمد بحر بشخصية (كزبرة).
- أحمد حمدي بشخصية (حته).
- عبدالرحمن محمد بشخصية (عمر).
- ريما مصطفى بشخصية (ميار).