الريمونتادا .. العرض الخاص لفيلم الحريفه ٢ بطوله نور النبوي ونور ايهاب بحضور ابرز نجوم الفن

العرض الخاص لفيلم الحريفه ٢

سيطر فيلم الحريفة الجزء الثاني علي المحركات البحثية الأخيرة وذلك بالتزامن مع العرض الاص له ويضم الفيلم عدد م النجوم الشباب الذين استطاعوا ان يحققوا ايرادات بالملايين بإمكانيات بسيطة ، وكان الجزء الأول تدور قصته في اطار اجتماعي مشوق يدور حول شاب من الطبقة الراقية لدية مهارة لعب كرة القدم وحلم حياته هي الاحتراف واللعب في الأندية الكبرى ولكن تنقلب حياته رأساً علي عقب عندما يمر والده بأزمة مالية جعلته ينتقل الي احد المدارس الحكومية وتعرف علي مجموعه من الأصدقاء الذين تختلف ثقافتهم اختلافاً كلياً عنه ، وعلي مر الأيام يندمج مع هؤلاء الشباب ويصبحوا افضل أصدقاء ويخوضوا مع بعضهم البعض الكثير من مباريات لكرة القدم في الاحياء الشعبية بمقابل مادي ، وتتوالي الاحداث ويصبحوا فريق متكامل ويدخلون في منافسة مع الفريق الذي كان ينتمي اليهم البطل قبل ذلك ويستطيعوا ان يتغلبوا عليه والجزء الثاني من الفيلم يتم استكمال قصتهم بعد دخولهم الي الجامعة وتأتي تحت اسم ” الريمونتادا”.