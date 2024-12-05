شكرا لاهتمامكم بخبر عن نزلها علي جهازك LOLOOO .. تردد قناه وناسه نايل سات 2024 Wanasah TV وعلي القمر الصناعي عرب سات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر قناة وناسة من ام القوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من البرامج الأغاني الترفيهية والتعليمية للقضاء علي وقت الفراغ وتعليم الأطفال القيم الأخلاقية واكتساب خبرات جديدة والتخلص من العادات السيئة، لذلك ارتفعت معدلات البحث الي معرفة تردد قناه وناسه نايل سات 2024 والعرب سات بجودة عالية لكي يتم استقباله علي الجهاز، وتتميز القناة بانها مجانية تعمل علي مدار اليوم بدون توقف او انقطاع.

تردد الخاص بالقناة هو: 11470.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 5/6.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

الجودة هي: HD.

تردد قناه وناسه عرب سات 2024

تردد الخاص بالقناة هو: 11270.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500

ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

الجودة هي: HD.

خطوات تثبيت التردد الجديد علي أجهزة الاستقبال

يتيح للافراد تنزيل التردد على جهاز الاستقبال عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الاولي: يجب عليك الدخول الي القائمة الرئيسية من جهاز الكنترول.

الخطوة الثانية: قم بالنقر علي زر التثبيت اليدوي.

بعد ذلك يجب عليك النقر علي القمر الصناعي الذي ترغب في تثبيته.

ثم قم بكتابة كافة البيانات “التردد والمعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز”.

في النهاية قم بالنقر علي زر البحث، وانتظر قليلا حتي يتم الانتهاء منه وبعد ذلك قم بالضغط علي كلمة حفظ.

يبحث الكثير من عشاق ومحبي قناة وناسة علي التردد الجديد الخاص بها ، والذي سوف يتم تحديثة الفترة القادمة ، وسوف نوفر لكم التردد في هذا التقرير.

تتميز قناة وناسة انها من القنوات التي تقوم بعرض كرتون الأطفال علي مدار اليوم دون حدوث توقف او انقطاع في الخدمة الخاصة بها ، وتعمل القناة بجودة hd، وتتميز انها تعرض كرتون لولو الشطور.

في الفترة الأخيرة قد طالبت ادارة قناة وناسة بضرورة اضافة التردد الجديد ، خصوصا بعدما تم وقف التردد علي النايل سات ، ويبحث المواطنين علي الطريقة الصحيحة لاضافة التردد الجديد وسوف نضعها لكم في هذا التقرير.