مجانية وبدون تشفير .. تردد قناة DAZN عبر الأقمار الصناعي المختلفة بجودة عالية HD

عدن – كتب محمد سعد – ارتفع محرك البحث اليوم للتعرف علي تردد قناة DAZN عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وغيرهم، والجدير بالذكر ان هذه القناة تعد من ضمن القنوات الهامة التي تعرض مباريات كأس العالم 2025، وتهتم كثير باستخدام جودة عالية لتحسين جودة الصورة والصوت حتي يستمتع المشاهد، وهي تعمل علي مدار الأربعة وعشرون ساعه بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم، لذلك اليكم في السطور القادمة التردد الخاص بالقناة الفضائية عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القمر الصناعي التابع للقناة يكون: نايل سات.

التردد التابع للقناة يكون: 12054.

معامل الاستقطاب التابع للقناة يكون: رأسي (V).

معدل الترميز التابع للقناة يكون:29900.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة يكون: 3/4.

الجودة المستخدمة لتحسين البث هي: HD.

تردد قناة DAZN عرب سات

القمر الصناعي التابع للقناة يكون: عرب سات.

التردد التابع للقناة يكون: 11785.

معامل الاستقطاب التابع للقناة يكون: رأسي (V).

معدل الترميز التابع للقناة يكون:27500.

معامل تصحيح الخطأ التابع للقناة يكون: 3/4.

تردد قناة DAZN آسيا سات

القمر الصناعي آسيا سات: آسيا سات.

التردد آسيا سات: 12280.

معامل الاستقطاب آسيا سات: أفقي (H).

معدل الترميز آسيا سات: 27500.

معامل تصحيح الخطأ آسيا سات: 3/4.

تردد قناة DAZN هوت بيرد