نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي الأقمار الصناعية المختلفة وخطوات تنزلها لمتابعة قيامة عثمان 173 في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن ترددها الجديد 2024 وقامت بتحديث جودتها الي HD، وهذا بعد ما قامت بعرض مسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية، أصبحت مشهورة جدا ومعروفة بين القنوات التي تعرض مسلسلات التركية والعربية التاريخية، وقمت أيضا بعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي، بالإضافة الي كثير من المسلسلات والبرامج محلية والدولية مترجم الي اللغة العربية، لذلك زاد البحث عليها في الفترة الأخيرة بعد تحديث ترددها وجودتها.

أصبح التردد: 12034.

أصبح الاستقطاب: أفقي.

أصبح معدل الترميز: 27500.

أصبح معامل التصحيح الخطأ: 3/4.

أصبحت الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 علي العرب سات

أصبح التردد: 11034.

أصبح الاستقطاب: عمودي.

أصبح معدل الترميز: 27500.

أصبح معامل التصحيح الخطأ: 6\5.

أصبحت الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية 2024 علي التلفاز

أولا: قم بالدخول إلي قائمة الإعدادات.

ثانيا: ثم قم بالضغط على البحث اليدوي أو التثبيت اليدوي.

ثالثا: ثم قم بتحديد القمر الصناعي سواء كان نايل سات أو عرب سات.

رابعا: بعد ذلك قم بكتابة بيانات الجديد للقناة مثل (معامل الترميز، وتصحيح الخطأ، والاستقطاب والتردد).

خامسا: ثم قم بالضغط علي زر البحث وانتظر قليلا حتي تظهر لك القناة.

سادسا: ثم قم بالضغط علي زر OK بعد ذلك ستظهر القناة علي جهازك.

أشهر المسلسلات في قناة الفجر الجزائرية 2024

مسلسل صلاح الدين الايوبي. مسلسل المؤسس عثمان. مسلسل الحفرة. المسلسل التركي الشقة الأبرياء الجزء الثاني. كم السفن احترقت. مسلسل كان ياما كان. مسلسل محمد الفاتح.

موعد عرض الحلقة 173 من مسلسل قيامة عثمان علي قناة الفجر الجزائرية

القناة الفجر الجزائرية التي ترجم مسلسل قيامة عثمان باللغة العربية ويعرض المسلسل كل يوم خميس لذلك يكون الموعد علي هذه القناة كالاتي: