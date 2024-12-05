شكرا لاهتمامكم بخبر عن tesla model pi .. مواصفات هاتف تسلا الجديد 2024 واهم المميزات التي يتمتع بها وسعره في السوق العالمي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – ارتفع معدل البحث اليوم ين المتابعين للتعرف علي ما هي مواصفات هاتف تسلا الجديد، والجدير بالذكر ان هذا الامر شغل بال وعقل الكثير من محبين الهواتف والتكنولوجيا، وتهتم الشركة بتحسين إمكانيات الهاتف واضافة الكثير من تحديثات حتي يتبلور في السوق، وهو يتمتع بالكثير من المميزات والذي يكون من ضمنها الالوان المختلفة والمشبعة، لذلك اليكم في السطور القادمة التي يتم عرضها اليكم عبر موقعنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر، فقط تابع الاتي.

مواصفات هاتف تسلا الجديد

جاء هذا الهاتف بسمك رفيع للغاية وبتصميم مبتكر لا مثيل له.

الشاشة يكون حجمها نحو 6.8 بوصة، وجاءت تعمل بدقة QHD+.

يوجد في هذا الهاتف ثلاث كاميرات خلفية يعملون بدقة 108 ميجابكسل، بينما تعمل الكاميرا الامامية نحو 40 ميجابكسل.

يوجد في هذا الهاتف مساحة كبيره تحمل حتي 512 جيجابايت.

يعمل هذا الهاتف بنظام Android.

مميزات هاتف تسلا الجديد

ذكر ان هذا الهاتف يتحمل الصدمات ويوجد فيه مواد للحفاظ عليه من الخدش.

يتميز هذا الهاتف بانة مقاوم للماء والغبار.

به مساحة كبيره.

لدية سرعه فائقة في الشحن والأداء.

لدي هذا الهاتف الكثير من الأوان المشبعة والتي منها “الأسود اللامع وأيضا لون فضي.

سعر هاتف تسلا الجديد

يرغب الكثير من المواطنين معرفة كم سعر هاتف تسلا الجديد، والجدير بالذكر ان سعره يختلف من دولة لأخري، فهو جاء بثمن في السوق العالمي نحو 299 دولار أمريكي، ومن المتوقع اصداره في الاشهر الاولي من عام 2025.