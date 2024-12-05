المداح 5 .. افضل مسلسلات رمضان 2025 القادم لأبرز النجوم والمخرجين المصريين

عدن – كتب محمد سعد – ارتفع محرك البحث اليوم للتعرف علي افضل مسلسلات رمضان 2025، والجدير بالذكر ان هذا الامر شغل بال الكثير من المتابعين، وجاء الكثير من المسلسلات الجديدة التي تحاكي قصص واقعية في سياق الدراما المصرية، واوشك ان يقترب شهر رمضتان الكريم وحسب هيئة الحسابات والفلك، انه يكون الموعد الرسمي لرمضان في يوم 1 مارس 2024، وهناك بعضا من المسلسلات تستكمل احداثها مثل المداح او العتالة وغيرها، لذلك اليكم في السطور القادمة اخر تحديثات تمت حول ذلك الامر.

مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام.

مسلسل إش إش ببطولة الفنانة مي عمر.

مسلسل الحلانجي ببطولة الفنان محمد رجب.

مسلسل حكيم باشا الذي يكون ببطولة الفنان مصطفي شعبان واخراج أحمد خالد أمين.

مسلسل خانة فاضية وجاء من بطولة النجمة صابرين، ومن اخراج سادي أبوشادي.

مسلسل فهد البطل ببطولة الفنان الكبير أحمد العوضي.

مسلسل دهب: هذا المسلسل ببطولة النجمة هيفاء وهبي.

مسلسل الكابتن وجاء هذا المسلسل من ببطولة الفنان الكبير اكرم حسني، ومن اخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل العتاولة الجزء الثاني

جاء هذا المسلسل ببطولة أحمد السقا وطارق لطفي، ومن المتوقع اشتراك الفنانة فيفي عبده فيه لاستكمال بعضا من الاحداث، وهو يعتبر من إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم.

مسلسل المداح 5

استطاع هذا المسلسل ان يحقق الكثير من نسب المشاهدة، لذلك هو من ببطولة النجم الكبير حمادة هلال.

مسلسل أشغال شقة 2