نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالا تقع في فخ صوفيا .. اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 والقنوات الناقلة للمسلسل في المقال التالي
كتب محمد سعد – يبحث الكثير من متابعي المسلسلات التركية عن اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 ، وذلك بعدما تم عرض الحلقة 173 اليوم الماضي ، ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان من اكثر المسلسلات المشهورة والتي يتم عرضها في تركيا وفي الوطن العربي ، ويعرض المسلسل قصة حقيقه تدور حول قيام الدولة العثمانية وتخليصها من الأعداء ورفع رايتها عالياً ، حيث قام المؤسس عثمان بهزيمة الصليبين والتتار شر هزيمة ، ونقل الدولة العثمانية الي القوة والفخر بعدما كانت غارقه في الفقر والذل، وسنوفر لكم تفاصيل موعد عرض الحلقات الجديدة عبر السطور التالية.
تعتبر المسلسلات التاريخية من اكثر المسلسلات التي تُسجل نسب مشاهدة عالية جداً وذلك لأنها تتناسب مع المشاهدين العرب ، ينقل المسلسل حياة المؤسس عثمان وعرض الحروب التي قام بخوضها والفوز فيها في اطار درامي اجتماعي مشوق يجذب له الكثير من الأنظار ، واستطاع المسلسل علي مدار سنوات عرضه بتحقيق نجاح كبير في تركيا ويقوم بدور بطولته الممثل بوراك اوزجيفيت ، ويعرض الموسم السادس من المسلسل حالياً والجدير بالذكر ان الحلقة الأولي تم عرضها في نوفمبر 2019.
القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس
يتم عرض الحلقات الجديدة من المسلسل علي شاشة atv التركية في كل يوم اربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءاً ، ويتم عرض المسلسل مترجماً علي قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس ، واليكم التردد الخاص بالقناة.
- التردد: 12034.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح الخطأ: 3/4.
- الجودة: HD.