بالا تقع في فخ صوفيا .. اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 والقنوات الناقلة للمسلسل

تعتبر المسلسلات التاريخية من اكثر المسلسلات التي تُسجل نسب مشاهدة عالية جداً وذلك لأنها تتناسب مع المشاهدين العرب ، ينقل المسلسل حياة المؤسس عثمان وعرض الحروب التي قام بخوضها والفوز فيها في اطار درامي اجتماعي مشوق يجذب له الكثير من الأنظار ، واستطاع المسلسل علي مدار سنوات عرضه بتحقيق نجاح كبير في تركيا ويقوم بدور بطولته الممثل بوراك اوزجيفيت ، ويعرض الموسم السادس من المسلسل حالياً والجدير بالذكر ان الحلقة الأولي تم عرضها في نوفمبر 2019.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يتم عرض الحلقات الجديدة من المسلسل علي شاشة atv التركية في كل يوم اربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءاً ، ويتم عرض المسلسل مترجماً علي قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس ، واليكم التردد الخاص بالقناة.