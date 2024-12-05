لحظه بلحظه .. سعر اليورو الان في مصر وفقاً لأخر تحديثات في البنوك المصرية والسوق السوداء

عدن – كتب محمد سعد – سيطر السؤال عن سعر صرف العملات معدلات البحث في الساعات الماضية وعلي وجه الخصوص سعر اليورو الان في مصر وفقاً لأخر تحديثات في البنوك المصرية وفي السوق السوداء ، وهو من اقوي العملات التي تأتي بعد عملة الدولار الأمريكي ، ويُستخدم علي نطاق واسع في التعاملات التجارية العالمية سعر اليورو في مصر.

سعر اليورو الان في مصر سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري سعر للشراء بنحو 52.42 جنيه وللبيع 52.26 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي سعر للشراء بنحو 52.49 جنيه وللبيع 52.11 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو في بنك مصر سعر للشراء بنحو 52.498 جنيه وللبيع 52.163 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو في بنك القاهرة سعر للشراء بنحو 52.508 جنيه وللبيع 52.174 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر للشراء بنحو 52.54 جنيه وللبيع 52.216 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية سعر للشراء بنحو 52.508 جنيه وللبيع 52.144 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو في بنك أجريكول سعر للشراء بنحو 52.529 جنيه وللبيع 52.195 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو في بنك البركة سعر للشراء بنحو 52.498 جنيه وللبيع 52.163 جنيه. 100 يورو كم جنيه مصري في السوق السوداء؟ 1 يورو يساوي 52.16 جنيه مصري.

5 يورو يساوي 260.8 جنيه مصري.

10 يورو يساوي 521.6 جنيه مصري.

25 يورو يساوي 1,304 جنيه مصري.

50 يورو يساوي 2,608 جنيه مصري.

100 يورو يساوي 5,216 جنيه مصري.

150 يورو يساوي 7,824 جنيه مصري.

200 يورو يساوي 10,432 جنيه مصري.

250 يورو يساوي 13,040 جنيه مصري.

300 يورو يساوي 15,648 جنيه مصري.

500 يورو يساوي 26,080 جنيه مصري.

700 يورو يساوي 36,512 جنيه مصري.

1000 يورو يساوي 52,160 جنيه مصري.