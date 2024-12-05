لحظه بلحظه .. سعر اليورو الان في مصر وفقاً لأخر تحديثات في البنوك المصرية والسوق السوداء

شارك
عدن – كتب محمد سعد – سيطر السؤال عن سعر صرف العملات معدلات البحث في الساعات الماضية وعلي وجه الخصوص سعر اليورو الان في مصر وفقاً لأخر تحديثات في البنوك المصرية وفي السوق السوداء ، وهو من اقوي العملات التي تأتي بعد عملة الدولار الأمريكي ، ويُستخدم علي نطاق واسع في التعاملات التجارية العالمية سعر اليورو في مصر.
سعر اليورو الان في مصر
- سجل سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري سعر للشراء بنحو 52.42 جنيه وللبيع 52.26 جنيه.
- سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي سعر للشراء بنحو 52.49 جنيه وللبيع 52.11 جنيه.
- سجل سعر صرف اليورو في بنك مصر سعر للشراء بنحو 52.498 جنيه وللبيع 52.163 جنيه.
- سجل سعر صرف اليورو في بنك القاهرة سعر للشراء بنحو 52.508 جنيه وللبيع 52.174 جنيه.
- سجل سعر صرف اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر للشراء بنحو 52.54 جنيه وللبيع 52.216 جنيه.
- سجل سعر صرف اليورو في بنك الإسكندرية سعر للشراء بنحو 52.508 جنيه وللبيع 52.144 جنيه.
- سجل سعر صرف اليورو في بنك أجريكول سعر للشراء بنحو 52.529 جنيه وللبيع 52.195 جنيه.
- سجل سعر صرف اليورو في بنك البركة سعر للشراء بنحو 52.498 جنيه وللبيع 52.163 جنيه.
100 يورو كم جنيه مصري في السوق السوداء؟
- 1 يورو يساوي 52.16 جنيه مصري.
- 5 يورو يساوي 260.8 جنيه مصري.
- 10 يورو يساوي 521.6 جنيه مصري.
- 25 يورو يساوي 1,304 جنيه مصري.
- 50 يورو يساوي 2,608 جنيه مصري.
- 100 يورو يساوي 5,216 جنيه مصري.
- 150 يورو يساوي 7,824 جنيه مصري.
- 200 يورو يساوي 10,432 جنيه مصري.
- 250 يورو يساوي 13,040 جنيه مصري.
- 300 يورو يساوي 15,648 جنيه مصري.
- 500 يورو يساوي 26,080 جنيه مصري.
- 700 يورو يساوي 36,512 جنيه مصري.
- 1000 يورو يساوي 52,160 جنيه مصري.
شارك