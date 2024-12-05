نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرعون يٌنقذ أرني سلوت .. محمد صلاح يٌسجل هدف التعادل أمام نيوكاسل يونايتد في المقال التالي

كتب محمد سعد – تمكن الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، تسجيل هدف التعادل في شباك بوب نيوكاسل يونايتد في المباراة الجارية الان على ستاد جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الرابعه عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز،ضعف ابناء أرني سلوت الضغط على دفاعات نيوكاسل .

وجاء الهدف في الدقيقة 67 من عمر المباراة، وجاء الهدف من تمريرة سحريرة أرسلها الإنجليزي أرنولد إلى الفرعون المصري محمد صلاح ليسددها في مرمي بوب حارس نيوكاسل يونايتد..

تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة نيوكاسل

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

البدلاء: جاروس، واتارا إندو، لويس دياز، سوبوسلاي، هارفي إيليوت، نالو، ترينت ألكسندر أرنولد، مورتون، نيوني.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمباراة ليفربول