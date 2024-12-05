تورتة عيد ميلاد طفلك بأسهل طريقة .. تورتة الاوريو المميزة كأنها جاهزة بظبط

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عدن – محمد سعد – تورتة الشوكولاتة بالأوريو هي واحدة من أشهى الحلويات التي تجمع بين نكهة الشوكولاتة الغنية وقرمشة بسكويت الأوريو المميز، حيث تعتبر هذه الحلوى مثالية لتقديمها في المناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد أو ببساطة للاستمتاع بها في أي وقت، إليك طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة، ولذلك من خلال مقالنا هذا سنذكر طريقة عمل تورتة الاوريو الشهرية والمحببة في المناسبات.

طريقة عمل تورتة الاوريو

يمكن اعداد تورتة الاورويو بمكونات بسيطة وسهلة نذكرها فيما يلي

المكونات:

ربع كوب زبدة مذابة.

200 جرام شوكولاتة داكنة.

بسكويت أوريو: الكمية حسب الحاجة (تكفي الأسرة).

1 كوب كريمة خفق.

نصف كوب سكر.

شوكولاتة مبشورة أو حبيبات شوكولاتة للتزيين.

بسكويت أوريو مكسر للتزيين.

طريقة تحضير تورتة الاوريو

يمكن تحضير تورتة الأوريو بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي

لتحضير القاعدة نقوم بفرم بسكويت الأوريو باستخدام محضرة الطعام حتى يصبح ناعماً.

من ثم امزج البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك ضع الخليط في قاعدة صينية تورتة قابلة للفتح، واضغط عليه بقوة باستخدام ملعقة أو كوب لتكوين قاعدة متماسكة.

ضع الصينية في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لكي تتماسك القاعدة.

تحضير حشوة كعك الأوريو

في قدر صغير، يتم تسخين الكريمة مع السكر على نار متوسطة حتى تبدأ الكريمة بالغليان.

بعد الغليان، أضف الشوكولاتة المكسرة إلى الكريمة الساخنة، وامزج جيداً حتى تذوب الشوكولاتة بالكامل ويصبح المزيج ناعماً.

من ثم يتم صب الخليط فوق قاعدة البسكويت في الصينية.

لتجميد التورتة يتم وضع التورتة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك الحشوة.

للتزيين والتقديم: