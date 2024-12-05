4 أيام أجازة فرحة المواطنين بالكويت .. قرار مجلس الوزراء لعطلة رأس السنة الميلادية 2025
عدن – كتب محمد سعد – قرار مجلس الوزراء لعطلة رأس السنة الميلادية 2025، مجلس الوزراء في الكويت صرح مؤخرًا عن منح عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2025 ويهدف هذا القرار إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الاحتفال بهذه المناسبة في أجواء مميزة والاستمتاع بفعاليات متنوعة تشمل عروض الألعاب النارية، الحفلات الموسيقية، والأنشطة العائلية التي سوف تقام في مختلف أنحاء البلاد، وفي المقال سوف نتعرف على كافة تفاصيل الأجازة وعدد الأيام ومتى موعد بدايتها.
أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن قراره بمنح عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2025 تمتد لمدة 4 أيام متتالية، ابتداءً من الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وحتى السبت الموافق 4 يناير 2025، وسوف تكون العودة إلى العمل الرسمي في جميع الجهات الحكومية والخاصة يوم الأحد 5 يناير 2025.
تفاصيل قرار العطلة
جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تقرر فيه أن تشمل العطلة جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاحتفال برأس السنة الميلادية والاستفادة من فترة الراحة الطويلة وتتزامن العطلة مع نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، مما يوفر فرصة مثالية للسفر أو قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء وبعد انتهاء العطلة يعود جميع العاملين إلى أعمالهم بنشاط وحيوية كبيرة.
مراسم الاحتفال برأس السنة الميلادية في الكويت
احتفالات رأس السنة الميلادية في الكويت من المناسبات التي تلقى اهتماماً واسعاً، سواء من قبل المواطنين أو المقيمين، وتشمل هذه الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة:
- من أهم مظاهر الاحتفال في الكويت هي عروض الألعاب النارية التي يتم إقامتها في عدة مواقع رئيسية، مثل الكورنيش في مدينة الكويت، جزيرة فيلكا، ومارينا مول.
- تقدم المولات التجارية الكبرى، مثل الافنيوز و 360 مول، فعاليات ترفيهية تشمل عروض موسيقية وفنية، وكذلك خصومات وعروض خاصة بمناسبة العام الجديد.
- ويستضيف بعض الفنادق والنوادي الكبرى حفلات موسيقية يحييها فنانون عالميون.
- وتقدم الحدائق العامة والمتنزهات مثل حديقة الشهيد فعاليات خاصة للأطفال والعائلات، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والمسابقات.
- بالإضافة إلى كل هذه المميزات يمكن أن تكون هذه الأجازة واحدة من الأسباب الرئيسية لاجتماع العائلات بعد فترة عمل طويلة وانشغال مستمر.