4 أيام أجازة فرحة المواطنين بالكويت .. قرار مجلس الوزراء لعطلة رأس السنة الميلادية 2025

عدن – كتب محمد سعد – قرار مجلس الوزراء لعطلة رأس السنة الميلادية 2025، مجلس الوزراء في الكويت صرح مؤخرًا عن منح عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2025 ويهدف هذا القرار إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الاحتفال بهذه المناسبة في أجواء مميزة والاستمتاع بفعاليات متنوعة تشمل عروض الألعاب النارية، الحفلات الموسيقية، والأنشطة العائلية التي سوف تقام في مختلف أنحاء البلاد، وفي المقال سوف نتعرف على كافة تفاصيل الأجازة وعدد الأيام ومتى موعد بدايتها.

أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن قراره بمنح عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2025 تمتد لمدة 4 أيام متتالية، ابتداءً من الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وحتى السبت الموافق 4 يناير 2025، وسوف تكون العودة إلى العمل الرسمي في جميع الجهات الحكومية والخاصة يوم الأحد 5 يناير 2025.

تفاصيل قرار العطلة

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تقرر فيه أن تشمل العطلة جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاحتفال برأس السنة الميلادية والاستفادة من فترة الراحة الطويلة وتتزامن العطلة مع نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، مما يوفر فرصة مثالية للسفر أو قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء وبعد انتهاء العطلة يعود جميع العاملين إلى أعمالهم بنشاط وحيوية كبيرة.

مراسم الاحتفال برأس السنة الميلادية في الكويت

احتفالات رأس السنة الميلادية في الكويت من المناسبات التي تلقى اهتماماً واسعاً، سواء من قبل المواطنين أو المقيمين، وتشمل هذه الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة: