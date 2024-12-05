نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الغلق ! .. خطوات التسجيل في باك الحر بالمغرب 2024-2025 خطوة بخطوة والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

كتب محمد سعد – خطوات التسجيل في باك الحر ، سنستعرض كيفية التسجيل في باك حر 2025-2024، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب عن فتح باب التسجيل في باك حر 2025 مرة أخرى، يتعين على الراغبين في التقديم اتباع مجموعة من الخطوات والشروط المطلوبة، ستبدأ عملية تقديم طلبات ترشح باك حر للعام الدراسي الحالي اعتبارا من اليوم، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز امتحانات باك حر في 29 ديسمبر 2024.

خطوات التسجيل قي باك الحر

وفقا لما أعلنته وزارة التربية الوطنية، سيتم إصدار القوائم المؤقتة للأشخاص المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا في 7 يناير 2025 وعلى هذا الأساس، ستقوم الوزارة بقبول التظلمات من الأشخاص الذين لم يتم قبولهم عبر موقعها الإلكتروني من 7 يناير إلى 15 يناير، مع إمكانية تقديم طلبات إلغاء الترشيح، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية في 31 يناير 2025، يمكنك التسجيل في بكالوريا الحر 2024 من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع المخصص للتسجيل في بكالوريا حر 2025-2024.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معلومات حسابك الشخصي، أو أنشئ حسابا جديدا إذا لم يكن لديك حساب.

اختيار خيار التسجيل في باك حر.

ثم إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالدراسة والبيانات الشخصية.

يرجى إرفاق المستندات اللازمة، مثل الصورة الشخصية وبطاقة الهوية.

الضغط على زر “تأكيد التسجيل” لإتمام العملية.

أخيرا، ستستلم رسالة تأكيد التسجيل على بريدك الإلكتروني.