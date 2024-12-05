قبل الغلق ! .. خطوات التسجيل في باك الحر بالمغرب 2024-2025 خطوة بخطوة والشروط والمستندات المطلوبة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الغلق ! .. خطوات التسجيل في باك الحر بالمغرب 2024-2025 خطوة بخطوة والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي
كتب محمد سعد – خطوات التسجيل في باك الحر ، سنستعرض كيفية التسجيل في باك حر 2025-2024، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب عن فتح باب التسجيل في باك حر 2025 مرة أخرى، يتعين على الراغبين في التقديم اتباع مجموعة من الخطوات والشروط المطلوبة، ستبدأ عملية تقديم طلبات ترشح باك حر للعام الدراسي الحالي اعتبارا من اليوم، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز امتحانات باك حر في 29 ديسمبر 2024.
خطوات التسجيل قي باك الحر
وفقا لما أعلنته وزارة التربية الوطنية، سيتم إصدار القوائم المؤقتة للأشخاص المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا في 7 يناير 2025 وعلى هذا الأساس، ستقوم الوزارة بقبول التظلمات من الأشخاص الذين لم يتم قبولهم عبر موقعها الإلكتروني من 7 يناير إلى 15 يناير، مع إمكانية تقديم طلبات إلغاء الترشيح، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية في 31 يناير 2025، يمكنك التسجيل في بكالوريا الحر 2024 من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع المخصص للتسجيل في بكالوريا حر 2025-2024.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام معلومات حسابك الشخصي، أو أنشئ حسابا جديدا إذا لم يكن لديك حساب.
- اختيار خيار التسجيل في باك حر.
- ثم إدخال جميع المعلومات المتعلقة بالدراسة والبيانات الشخصية.
- يرجى إرفاق المستندات اللازمة، مثل الصورة الشخصية وبطاقة الهوية.
- الضغط على زر “تأكيد التسجيل” لإتمام العملية.
- أخيرا، ستستلم رسالة تأكيد التسجيل على بريدك الإلكتروني.
شروط تسجيلات باك حر 2024 – 2025
هناك بعض الشروط والمستندات التي يجب معرفتها قبل عملية التسجيل لضمان صحة تسجيلك:
- عدم إمكانية التقدم لنفس درجة البكالوريا في نفس التخصص.
- يجب أن يكون المترشح أو المرشحة حاملا للجنسية المغربية.
- يجب أن تكون المتقدمة أو المتقدم مقيما داخل المغرب.
- اجتياز البكالوريا الحرة بحد أقصى ثلاث مرات.
- أن يكون قد أنهى امتحانات البكالوريا الحرة بحد أقصى ثلاث مرات.
- يجب أن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة 18 سنة على الأقل.
- ألا تمتلك شهادة بكالوريا في التخصص نفسه.
- الالتزام بالمواعيد التي تحددها وزارة التربية الوطنية.
المستندات اللازمة للتسجيل في باك حر في المغرب
لاستكمال عملية التسجيل في باك حر، يلزم تقديم المستندات التالية:
- صورة شخصية حديثة.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- إثبات الإقامة.