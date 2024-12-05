ضعي ملعقة من هذا المكون .. طريقة عمل شوربة العدس بوصفة أشهر المطاعم ستصل رائحته لآخر الشارع

عدن – كتب محمد سعد – شوربة العدس من الأكلات الأساسية في فصل الشتاء، حيث أنها أشهر وجبة لتدفئة الجسم وزيادة الطاقة، تختلف طرق تحضيرها من مكان إلى آخر، فمنها شوربة العدس العادية، ومنها شوربة العدس بالشعرية، وفتة العدس، ولكن جميعها تتميز بالطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، سنخبركِ في السطور القادمة عن طريقة عمل شوربة العدس وسر المكون الذي يضعه الشيفات في أشهر المطاعم.

طريقة عمل شوربة العدس

لتحضير شوربة العدس الأصفر ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ربع كيلو عدس أصفر.

ماء.

1 ثمرة طماطم.

1 جزرة.

4 فصوص ثوم.

3 فصوص حبهان.

زبدة أو زيت حسب الرغبة.

1 بطاطس.

ربع كوب من الشوربة سواء شوربة اللحم أو الدجاج.

ملعقة من الحليب.

التوابل: ملح، فلفل أسود، كمون، وشطة اختياري.

طريقة التحضير

قومي بغسل العدس الأصفر جيدًا.

أضيفي الطماطم المقطعة، والجزر والبطاطس والثوم، وفصوص الحبهان.

اسلقيه مع كمية كافية من الماء على نار متوسطة لمدة نصف ساعة.

بعد أن تنضج المكونات، أطفئي النار واتركي الخليط ليبرد قليلًا.

استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط المزيج حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي الشوربة والحليب، الشوربة تعطي الطعم المميز والحليب يجعل العدس هادئ على المعدة ولا يسبب حموضة، وهذا هو سر المطاعم.

قومي بعمل التقلية، ضعي الثوم المفروم ناعم مع الكزبرة في ملعقة من السمن البلدي أو الزبدة، وبمجرد أن تشمي رائحته ضعيه على العدس.

قدمي الشوربة ساخنة مع الليمون والبصل الأخضر.

طريقة عمل العدس بالشعرية

العدس بالشعرية من ألذ وصفات شوربة العدس حيث أن الشعرية تضيف إلى العدس مذاق لذيذ ورائع، كما أنها تجعل العدس بارد وغير حامى على المعدة.

أولا قومي بإعداد العدس بنفس الخطوات السابقة بدون عمل خطوة وضع التقليه عليه.

قومى بتحمير نصف كوب من الشعرية في معلقة سمن أو زبدة حتى تحمر.

ثم إغلى الشعرية في العدس لمدة 10 دقائق حتى تنضج الشعرية، يمكنك إضافة القليل من الشوربة للعدس أذا كان كثيف أكثر من اللازم.

فوائد العدس

العدس له العديد من الفوائد وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تحسن الصحة مثل الفينولات ومن أشهر فوائده:

يتميز العدس بمؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يجعله مفيد لتنظيم مستوى السكر وإبطاء امتصاصه، كما تساعد الألياف العالية فيه على الشعور بالشبع لفترات أطول.

العدس بديل ممتاز للبروتين الحيواني، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي.

بسبب محتواه الغني بالألياف، يساعد العدس على تقليل الشهية والشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يجعله مفيد في أنظمة الرجيم.

قدمنا لكم طريقة عمل شوربة العدس المصرية مثل أشهر المطاعم بكل أسرارها وتكاتها، ويمكنك تخفيف قوام العدس وعمل فتة العدس.