نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة جبنه خيالية بعجينة قطنية اسفنجية بحشوة رهيبة تناسب كل مخبوزات وفري واعمليها في بيتك في المقال التالي

كتب محمد سعد – بوصفة اسرع من الباتيه حضري لأسرتك فطاير الجبنة بعجينة قطنية اسفنجية هي إحدى أشهى المخبوزات التي تمتاز بأنها طرية الملمس وناعمة يمكنك صنع منها ألذ الفطائر والمخبوزات وحشوها بعدد مختلف من حشوات ومنها فطيرة جبنه التي تتميز بعجينة هشة وناعمة تشبه القطن، مما يجعلها تذوب في الفم وتمنح تجربة طعم رائع لا ينسى، ويمكنك تحضير العجينة باستخدام مكونات بسيطة مثل الدقيق، الخميرة، السكر، واللبن، وتعجن حتى تصبح ناعمة ومطاطية، بعد تخميرها، تفرد العجينة وتحشى بمزيج من الأجبان المفضلة، مثل الفيتا، الشيدر، أو الموزاريلا، ويمكن إضافة نكهات أخرى كالنعناع المجفف أو الزيتون لإضفاء لمسة مميزة.

فطيرة جبنه قطنية خيالية اسفنجية القوام بطريقة سهلة

فطيرة تقدم ساخنة كوجبة إفطار لذيذة أو كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم، وتعتبر من فطائر اللذيذة التي تقدم لكي محبي تناول المخبوزات الطرية والنكهات الجبنية الغنية، لعملها نحتاج إلى الآتي:

عدد ثلاث أكواب من دقيق مخبوزات ملعقة كبيرة من السكر الأبيض ملعقة صغيرة من الملح. عدد 2 صغيرتان من الخميرة الفورية. نصف كوب من الحليب الدافئ. ربع كوب من الزيت النباتي. بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من الماء الدافي كوب من الجبن مثل الجبن الأبيض، الكريمي، أو الشيدر المبشور ربع كوب من زبدة مذابة للدهن

تحضير فطيرة جبنه طرية هشة وقطنية