كحك العيد .. اعمليه في البيت ووفري فلوسك خفيف وهش وبريحة وطعم زمان ناعم بيدوب في الفم

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عدن – محمد سعد – كحك العيد من الوصفات التقليدية الموروثة عن أجدادنا حيث يحضر هذا النوع من البسكويت في أواخر شهر رمضان احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يتم تحضير هذا البسكويت بطريقة سهلة عن طريق بعض المكونات البسيطة المتوفرة في كل منزل حيث يقدم في العيد كطبق أساسي بمناسبة حلوى العيد وتناوله مع كوب من الشاي أو الشاي بالحليب والاستمتاع بأفضل مذاق حيث تختلف طرق تحضير الكحك ولا تتفق جميع الطرق في الحصول على مذاق رائع جدا ومميز ولذلك سوف نتعرف معكم الآن على طريقة عمل عمل كحك العيد بسهولة في المنزل تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مكونات كحك العيد

بمكونات بسيطة سوف نستعرض الآن جميع المكونات المطلوبة لعمل كحك العيد في المنزل وهذه المكونات كالتالي:-

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الخميرة.

نصف كوب من الحليب.

نصف كيلو من السمن.

ملعقة من السكر الأبيض.

ملعقة من ريحة الكحك.

ربع كيلو من الملبن.

ربع كوب من السمسم.

رشة من الملح.

خطوات التحضير

اتبع جميع خطوات تحضير وصفة كحك العيد للحصول على نتيجة ذو مذاق رائع ومميز وذلك من خلال الآتي:-

نحضر وعاء كبير ونضيف الدقيق ثم رشة الملح والسمسم وريحة الكحك ونقلب جيداً ثم نضيف السمن بعد تسخين السمن على النار ثم يضاف إلى الدقيق ونفرك جيدا حتى يتشرب كمية السمن.

بعد ذلك نضع الخميرة على الحليب مع ملعقة السكر ونقلب جيدا ثم يضاف إلى خليط الدقيق ونخلط المكونات جيداً حتى تتمكن عجينة ناعمة ومتماسكة ثم نتركها حتى تختمر.

قومي بتشكيل العجينة على شكل كرات ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملبن داخل العجينة ثم قومي بنقش العجينة بالمنقاش لتعطي شكل مميز.

يتم رص الكحك في الصينية ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 حوالي ربع ساعة حتى يأخذ لون ذهبي يخرج من الفرن ثم يقدم مع الشاي.

مقادير العجمية

يمكن حشو الكحك بالعجوة أو الملبن وأيضا بالعجمية، والآن نتعرف على طريقة تحضيرها كما يلي:-

نصف كوب عسل الأبيض.

2 ملعقة من السمسم.

2 ملعقة دقيق أبيض.

ربع ملعقة صغيرة من رائحة الكعك.

2 ملعقة سمن.

طريقة التحضير

نحضر قدر مناسب الحجم ونضع به السمن وبعد أن يسيح نضع عليه الدقيق ثم السمسم ونقلب على نار هادئة.

ثم نضع العسل ورائحة الكحك لمدة دقيقة ثم نطفئ النار، ونتركها تبرد تماما ثم نستخدمها في حشو الكحك.

مكونات بسكويت العيد بالنشادر

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

1/2 كوب زبدة.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة نشادر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

حليب حسب العجن.

الطريقة