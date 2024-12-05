بكم سعر طن الأرز الشعير في مصر اليوم الخميس 2024/12/5 في الأسواق؟

عدن – كتب محمد سعد – يتابع المواطنين سعر طن الأرز الشعير اليوم وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث تغيرت أسعار الأرز أكثر من مرة وزاد الاهتمام بمتابعة أسعار السلع الغذائية في مصر مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث يمثل الأرز غذاء أساسي لكل البيوت في مصر إذ لا غنى عنه في الطعام اليومي للمصريين لذلك يتابع المواطنين بشكل مستمر تغير أسعار الأرز في الأسواق.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يمثل أرز الشعير المنتج الأساسي للأرز قبل طرحه في مضارب الأرز، حيث يتم بيعه بسعر محدد للطن وفق آليات العرض والطلب في السوق وبعد ذلك تقوم المضارب بتبيض الأرز وبيعه في الأسواق واستقرت أسعار الأرز الشعير اليوم حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة ما يقارب 16 الف جنيه بينما أرز الشعير رفيع الحبة يصل إلى 14 ألف جنيه للطن، إذ تشهد الأسعار استقرار في الفترة الحالية نتيجة تراجع الأزمة الاقتصادية وتوافر العملة الأجنبية مع حل أزمة السعر مع موردي الأرز.

طن أرز شعير (عريض الحبة): 16.000 جنيه.

طن أرز شعير (رفيع الحبة): 14.000 جنيه.

أسعار الأرز للمستهلك اليوم في مصر

بعد تبييض الأرز في المضارب يرتفع سعره نتيجة تبييض الأرز ونقله إلى الأسواق وساهمت زيادة أسعار الوقود في الفترة الأخيرة وازرة نقص العملة الأجنبية إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية التي تحرص الحكومة على توفيرها للمواطنين، وبلغ سعر الأرز الأبيض للاستهلاك في الأسواق 22.000 جنيه للطن وتختلف الأسعار حسب نوع وجودة الأرز إضافة إلى مناطق البيع كما يتم توفير الأرز بسعر أقل في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ القوات المسلحة، إذ يتراوح سعر الأرز العادي بين 22 و23 جنيه للكيلو وتصل إلى 27 جنيه، فيما يتوفر بعض أنواع الأرز الفاخر بأسعار أعلى، وتأتي أسعار بعض أنواع الأرز اليوم المستهلك وفق الآتي: