نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة فى تاريخه الدولار يعرض سعر جديد بعد ارتفاعه منذ قليل في المقال التالي

كتب محمد سعد – قفز سعر الدولار خلال تعاملات منتصف اليوم ليسجل سعر جديد غير مسبق له وقبل نهاية تعاملات الاسبوع الجاري، وذلك بعد كسره لسعر الخمسون جنية مقابل الدولار الواحد، وبذلك يكون قد ارتفع حوالي 11 قرشا، وذلك وفقاً لأسعار الصرف المنتشرة عبر المواقع الإلكترونية، ونوضح لكم الآن سعر الدولار في معظم البنوك المصرية بعد الارتفاع الأخير.

سعر الدولار الجديد داخل البنوك اليوم الخميس

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري حوالي ٢٩.٨٥ جنية للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي ٤٩.٩٥ جنية، لتصبح الزيادة المسجلة تقريبًا 11 قرش.

سعر الدولار داخل بنك القاهرة ٤٩.٨٧ جنية للشراء، بينما سجل سعر البيع ٤٩.٩٧ جنية، وذلك بزيادة تقريبا ١٠ قروش.

سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي ٤٩.٨٩ جنية للشراء، وسجل سعر البيع تقريبآ ٤٩.٩٩ جنية، لتصبح الزيادة ١٢ قرشا.

سعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الاسلامي حوالي ٤٩.٩٦ جنية للشراء، بينما سجل سعر البيع ٥٠.٠٥ جنية، وقد سجل المصري زيادة تقريبا ١٥ قرشا للشراء والبيع.

ارتفاع في سعر الدولار بعد بيع أذون خزانة بمليار دولار

أوضح المستشار “محمد الحمصاني” المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الارتفاع الذى شهده سعر الدولار خلال تعاملات منتصف اليوم الخميس يرجع لبيع الدولة أذون خزانة بقيمة مليار دولار، وأضافت خلال مداخلة هاتفيه في برنامج “صالة التحرير” الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن اتباع سياسة الصرف المرن تهدف الحكومة من خلاله للحفاظ على استقرار سوق النقد وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

سعر الدولار داخل السوق السوداء بعد وصله لسعر 50 جنية داخل البنوك

بعد الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا نستطيع التأكيد على أنتهاء السوق السوداء وانتهاء التعامل معاها، فالبنك اصبحت تطرح أسعار للدولار تفوق سعر الخمسون جنية، الأمر الذي ترتب عليه سقوط السوق السوداء في معاملات العملة الخضراء والاعتماد الرسمي على البنوك، فلم نستطيع تقديم سعر محدد الآن لسعر الدولار داخل السوق السوداء.

نتمنى أن نكون قد افدناكم واوضحنا لكم سعر الدولار الجديد بعد قفزة الخمسون جنية التى حدثت في تعاملات منتصف اليوم الخميس، في انتظار تعليقاتكم التى نرحب بها دائما.