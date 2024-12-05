شكرا لاهتمامكم بخبر عن كسر حاجز الـ50 جنية .. سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنية المصري على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا في البنوك العاملة في مصر، ليصل إلى مستوى تاريخي جديد متجاوزًا حاجز الـ 50 جنيهًا للمرة الأولى في التاريخ، ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا للعملة الخضراء وفقًا لأحدث أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك، ويعتبر استمرار هذا الارتفاع يشكل ضغوطًا على الأسواق المحلية ويؤثر على أسعار السلع والخدمات، وينصح بمتابعة التحديثات المباشرة للأسعار للحصول على أدق المعلومات.
أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024
تخطى سعر الدولار الامريكي حاجز الـ50 جنية مصري لاول مرة ويعتبر هذا الارتفاع غير مسبوق، ونقدم لكم عبر “الكويت الاخباري” اسعار الدولار في البنك المركزي المصري وبعض البنوك المصرية في السطور التالية:
- البنك المركزي المصري: سعر الشراء: 49.7692 جنيه، سعر البيع: 49.9060 جنيه.
- البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 49.93 جنيه، سعر البيع: 50.03 جنيه.
- بنك مصر: سعر الشراء: 49.93 جنيه، سعر البيع: 50.03 جنيه.
- بنك القاهرة: سعر الشراء: 49.87 جنيه، سعر البيع: 49.97 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء: 49.89 جنيه، سعر البيع: 49.99 جنيه.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء: 49.97 جنيه، سعر البيع: 50.06 جنيه.
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5-12-2024
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 حالة من التباين في كافة البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تحديث معلن لأسعار الصرف، وجاءت أسعار العملات في البنوك اليوم كالتالي:
- سعر الريال السعودي
البنك المركزي المصري: 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.22 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 13.23 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي
البنك المركزي المصري: 13.54 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 13.575 جنيه للشراء، و13.535 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.575 جنيه للشراء، و13.535 جنيه للبيع.
- سعر الدينار الكويتي
البنك المركزي المصري: 160.96 جنيه للشراء، و160.45 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 162.236 جنيه للشراء، و161.14 جنيه للبيع.
بنك مصر: 162.252 جنيه للشراء، و161.491 جنيه للبيع.
- سعر اليورو الأوروبي
البنك المركزي المصري: 52.22 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 52.29 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع.
بنك مصر: 52.29 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.
- سعر الجنيه الإسترليني
البنك المركزي المصري: 63.09 جنيه للشراء، و63.29 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 63.25 جنيه للشراء، و63.61 جنيه للبيع.
بنك مصر: 63.24 جنيه للشراء، و63.60 جنيه للبيع.