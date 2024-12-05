شكرا لاهتمامكم بخبر عن كسر حاجز الـ50 جنية .. سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنية المصري على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا في البنوك العاملة في مصر، ليصل إلى مستوى تاريخي جديد متجاوزًا حاجز الـ 50 جنيهًا للمرة الأولى في التاريخ، ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا للعملة الخضراء وفقًا لأحدث أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك، ويعتبر استمرار هذا الارتفاع يشكل ضغوطًا على الأسواق المحلية ويؤثر على أسعار السلع والخدمات، وينصح بمتابعة التحديثات المباشرة للأسعار للحصول على أدق المعلومات.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

تخطى سعر الدولار الامريكي حاجز الـ50 جنية مصري لاول مرة ويعتبر هذا الارتفاع غير مسبوق، ونقدم لكم عبر “الكويت الاخباري” اسعار الدولار في البنك المركزي المصري وبعض البنوك المصرية في السطور التالية:

البنك المركزي المصري: سعر الشراء: 49.7692 جنيه، سعر البيع: 49.9060 جنيه.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 49.93 جنيه، سعر البيع: 50.03 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء: 49.93 جنيه، سعر البيع: 50.03 جنيه.

بنك القاهرة: سعر الشراء: 49.87 جنيه، سعر البيع: 49.97 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء: 49.89 جنيه، سعر البيع: 49.99 جنيه.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء: 49.97 جنيه، سعر البيع: 50.06 جنيه.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5-12-2024

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 حالة من التباين في كافة البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تحديث معلن لأسعار الصرف، وجاءت أسعار العملات في البنوك اليوم كالتالي: