هنا رابط رسمي للاستعلام عن .. نتائج السبر الترشيحي سوريا وطريقة استخراجها

عدن – كتب محمد سعد – يترقب جميع الطلاب والطالبات في كل المحافظات السورية مثل حلب ودمشق وحماة وإدلب وريف دمشق والمحافظات الأخرى إعلان وزارة التربية السورية عن نتائج امتحانات السبر الترشيحي لطلاب التخصصين العلمي والأدبي، وقد أشارت وزارة التربية السورية إلى بدء العد التنازلي لإعلان النتائج، وأكدت مصادر داخل الوزارة أن النتائج ستعلن إلكترونيا لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية تسهيلا عليهم.

نتائج السبر الترشيحي

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن نتائج امتحانات سبر المرشح ستعلن يوم السبت 30 نوفمبر 2024 أو الأحد 1 ديسمبر 2024، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم السورية أن جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الامتحانات تم الانتهاء منها بحلول منتصف نوفمبر 2024، تعتبر امتحانات سبر المرشح من أهم الامتحانات في سوريا، حيث يشارك فيها طلاب الثانوية العامة، مما يجعلها موضوع اهتمام كبير من قبل الآباء والطلاب ووسائل الإعلام في البلاد.

خطوات الاستعلام عن نتائج السبر سوريا

يمكن الآن التعرف على تلك النتائج بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية .

الخطوة الثانية هي اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة هي اختيار أيقونة نتائج السبر الترشيحي.

الخطوة الرابعة هي إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في المكان المخصص لذلك.

الخطوة الخامسة هي إدخال رقم الاكتتاب بشكل دقيق في المكان المخصص لذلك.

الخطوة السادسة هي إدخال الاسم بالكامل، والخطوة الأخيرة هي اختيار القسم ثم الضغط على زر البحث.

شروط النجاح في السبر الترشيحي

تعد معايير النجاح في امتحانات السبر الترشيحي واضحة ومحددة، وتشمل:

يجب على الطالب تحقيق حد أدنى قدره 500 نقطة من مجموع 1000 نقطة، مما يعادل 50% من الإجمالي، حتى لو رسب في إحدى المواد، باستثناء مادة اللغة العربية.

كما يجب تحقيق الحد الأدنى من النقاط اللازمة لكل مادة دراسية.

اختبار السبر للفرز للثانوية العامة في سوريا لعام 2024

أفاد محمد صافية، المدير العام للامتحانات في دمشق، بما يلي: