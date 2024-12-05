شكرا لاهتمامكم بخبر عن استعلم الآن .. موعد صرف دعم المواشي لشهر ديسمبر في السعودية والشروط وكيف التسجيل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – موعد صرف دعم المواشي لشهر ديسمبر، برنامج دعم المواشي هو أحد المبادرات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية لدعم صغار مربي الماشية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستمرة في القطاع الزراعي، ومع اقتراب شهر ديسمبر، يتساءل الكثير من المستفيدين عن موعد صرف الدعم لهذا الشهر وقامت الوزارة بتوفير كافة التسهيلات ليتمكن المستفيدين من الاستعلام عن كافة الأمور المتعلقة ببرنامج الدعم.

موعد صرف دعم المواشي لشهر ديسمبر 2024

بحسب المعتاد يتم صرف دعم صغار مربي الماشية في العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، حيث يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم العمل التالي وبالنسبة لشهر ديسمبر 2024، من المتوقع أن يتم صرف الدعم في يوم الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024، ما لم تصدر الوزارة أي تحديث رسمي.

كيفية الاستعلام عن صرف الدعم

لمعرفة حالة الصرف، يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد باستخدام الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ثم قم باختيار خدمة دعم صغار مربي الماشية وذلك من قائمة الخدمات.

بعد ذلك يتم الاطلاع على حالة الطلب والتأكد من اعتماد الدعم لهذا الشهر.

ويمكن التواصل مع خدمة العملاء وذلك عبر الرقم الموحد 19930 للتأكد من أي تفاصيل إضافية.

شروط استحقاق دعم المواشي

لضمان استمرار استلام الدعم، يجب على المستفيدين الالتزام بالشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة تنقل.

كذلك من المفترض ممارسة مهنة تربية الماشية بشكل فعلي.

وكذلك يجب التسجيل في منصة أنعام.

الحرص على تحديث البيانات بشكل دوري.

الالتزام بالشروط الصحية والفنية لتربية الماشية.

‏من أهم الشروط أيضا أن يكون الشخص المتقدم يتمتع بالقوة الجسدية ويكون قادر على رعاية المواشي.

‏عمر المتقدم لا يجب أن يقل مطلقا عن 21 عام.

أهمية برنامج دعم المواشي

يهدف البرنامج إلى: