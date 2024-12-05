حقيقة أم شائعة .. تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85 .. والشروط المطلوبة للحصول على الدعم

عدن – كتب محمد سعد – وزارة المواد البشرية في المملكة تكشف حقيقة تبكير موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 85 والذي ينتظره جميع المواطنين بفارغ الصبر، وذلك لأن هذا الدعم يعتبر المسؤول الأول عن التكفل بالأعباء التي تقع على عاتق الأشخاص الذي لديهم مسؤليات عديدة والتي من أبرزها دفع المصاريف المدرسية لأبنائهم لهذا أي خبر يتم تداوله وانتشاره بين جميع المواطنين سواء كان مزيف أو حقيقي يتم تصديقه، مما أدى ذلك إلى جعل الوزارة تعمل على إطلاق رابط الموقع الرسمي لمعرفة التفاصيل الكاملة للدعم المقدم.

نفت وزارة الموارد البشرية تداول الأخبار المنتشرة عن تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85 موكدةً على أن الرواتب سوف تنزل في موعدها الرسمي الذي يوافق يوم 10 من شهر ديسمبر الجاري.

الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85

يمكنك الاستعلام الآن بكل سهولة عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الدفعة 85، فقط من خلال اتباع الآتي:

توجه إلى زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن.

ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

أرفق جميع البيانات المطلوبة منك.

اكتب اسمك وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة الخدمات.

اضغط على زر أهلية موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85.

يجب عليك متابعة التحديثات التي يتم نزولها باستمرار، لكي لا يتعرض حسابك للإيقاف.

شروط صرف دعم حساب المواطن الدفعة 85

الالتزام بالشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة من أهم ما يؤهل المتقدم للحصول على صرف دعم حساب المواطن الدفعة 85 وإيداعه في حسابه البنكي، والتي تتمثل فيما يلي: