شكرا لاهتمامكم بخبر عن اضبطها حـالـًا .. تردد قناة عمو يزيد 2024 على TV ثبتها بخطوات بسيطة على النايل والعرب سات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تردد قناة عمو يزيد ، شهدت عمليات البحث عن تردد قناة عمو يزيد 2024 Amou Yazid ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث كان هذا الاهتمام متزايدا بشكل خاص من قبل الآباء الذين يسعون لضبط التردد على أجهزة الاستقبال، حتى يتمكن أطفالهم من مشاهدة البرامج والعروض المميزة التي توفرها القناة لذا، سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بتردد قناة عمو يزيد على نايل وعرب سات وطريقة تثبيته على جهاز الريسيفر.

تردد قناة عمو يزيد

أصبح تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 موضوع بحث واهتمام العديد من أولياء الأمور في مختلف دول العالم العربي، حيث حققت القناة شعبية كبيرة ونسبة مشاهدة مرتفعة بين الأطفال بفضل برامجها المميزة والعروض الغنائية والتعليمية الرائعة التي تقدمها، تسهم هذه العروض التعليمية في تعزيز القيم والعادات والتقاليد السليمة لدى الأطفال بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة محتواها بشكل مجاني دون الحاجة لاشتراكات أو رسوم، ويمكن ضبط التردد الجديد للقناة وفقا للبيانات التالية:

تردد قناة عمو يزيد على نايل سات:

تردد القناة: 10922

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: HD

تردد قناة عمو يزيد على عرب سات:

تردد القناة: 10923

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: SD

البرامج التي تقدمها قناة عمو يزيد

تحتوي برامج القناة على مجموعة فريدة من العروض التي تتنوع بين الرسوم المتحركة المسلية، والأغاني التعليمية، والمسابقات التي تعزز روح التحدي والتعاون بين الأطفال، ومن أبرز البرامج التي تعرضها القناة:

برنامج القصة والحكمة: يقدم قصصا مستندة إلى القيم الأخلاقية بأسلوب شيق.

أنا وأصدقائي: برنامج يعزز فكرة الصداقة والتعاون بين الأطفال.

تعلم واكسب: مسابقة تعليمية تساعد الأطفال في فهم الحروف والأرقام من خلال أسلوب تفاعلي.

أهم مزايا القناة

تقدم القناة مجموعة من المميزات الممتازة للأطفال، لجذب انتباههم وتحفيز تفاعلهم مع المحتوى الهادف والمناسب لجميع مراحل الطفولة، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي: