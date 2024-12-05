تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي المصري

عدن – كتب محمد سعد – بدأ البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت، بعد أعلن الموقع الرسمي لمجموعة قنوات أون تايم سبورت على تويتر، عن إذاعة القناة قرعة كأس العالم للأندية، اليوم الخميس الموافق 5/12/2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، هذا وقد أعلن ألفيفا عن نقل جميع مباريات البطولة مجاناً من خلال منصة دازن، وتقام القرعة في ولاية ميامي على النظام الجديد وهو مشاركة 32 نادياً، بخلاف ما كان متبع من قبل بمشاركة 7 أندية فقط وهم أبطال القارة مضاف إليهم فريق من البلد المضيف على متابعة أهم الأخبار التي تشغل بال الكثيرين، فقد وفرنا لكم التردد الجديد للقناة لضبطها والتمتع بمتابعة كل جديد من خلالها.

تبث قناة أون تايم سبورت ترددها من خلال القمر الصناعي النايل سات، وللحصول على إشارة واضحة يجب إدخال البيانات التالية.

التردد :- 11861.

الاستقطاب:- v.

معامل الترميز :- 27500.

معدل تصحيح الخطأ :- 5/6.

قناة ONTime sports

تحتل قناة أون تايم سبورت مكانة متميزة بين القنوات الرياضية، فهي تقدم محتوي متخصص بدرجة عالية من الجودة والاحترافية، وتضم مجموعة من مقدمي البرامج الرياضية على درجة عالية من الكفاءة المهنية، وتستضيف كبار المتخصصين في التحليل الرياضي من خلال برامج واستوديو تحليلي متميز.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

يقوم موقع ألفيفا على اليوتيوب ببث أحداث القرعة مجاناً، بالإضافة لقناة أون تايم سبورت التي أعلنت عن بثها للقرعة مجاناً، وقنوات بي إن سبورت، وكذا قناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، حيث تعتبر هذه القرعة أحد أهم البطولات التي ترعاها ألفيفا، ويشارك فيها أهم الأندية ومنهم النادي الأهلي المصري.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

أكد ألفيفا على وجود قيود جديدة لإجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025، وعلى رأسها عدم وجود فريقين من نفس القارة بنفس المجموعة، ولكن تم استثناء من هذه القاعة لقارة أوروبا نظراً لتمثيل 12 فريق لها، بحيث يتواجد فريقين أوروبيين في أربع مجموعات من أصل 8، ويكون النظام الجديد للقرعة بكونها مقسمة إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 4 فرق، يتأهل أول فريقين منها لدور السادس عشر، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى مباراة النهاية، ونجد عدم إدراج مباراة لتحديد المركز الثالث.