نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على أساطير كرة القدم .. تحديث أسطوري لـ eFootball™ 2025 v4.2.0 كوينز وهدايا مجانية واهم الإضافات والمكافآت في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت شركة كونامي من قبل عن إطلاق تحديث eFootball v4.2.0 اليوم الخميس والذي يشمل مجموعة واسعة من التحسينات والمحتويات الجديدة والعديد من الخصائص، ومن أبرز هذه الإضافات المحتوى الحصري المخصص لهواتف المحمول الآندرويد والآيفون أيضاً ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز تجربة اللعب وتقديم تجربة كرة قدم أكثر واقعية لمستخدمي المنصات المختلفة، هذا بجانب تعاون مشترك مع كابتن ماجد والعديد من التحسينات الأخرى، وسنوضح إضافات تحديث إي فوتبول بيس eFootball™ 2025 v4.2.0.

انطلقت اليوم الخميس النسخة الأحدث والأقوى لهذا العام من لعبة إي فوتبول بيس eFootball™ 2025 v4.2.0 موبايل، حيث أعلنت كونامي عن بداية الموسم الثالث بالتعاون مع شركة أنمي، مما أضاف لمسات مبتكرة إلى تصميم اللعبة الداخلي، كما شهدت الواجهة الرئيسية تغييرات جذابة، حيث أصبحت تضم صورًا لثلاثي أبطال أوروبا وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نيمار، ولويس سواريز، بالإضافة إلى ذلك قدم التحديث إضافات أسطورية وتحسينات ملحوظة في الجيم بلاي، إلى جانب هدايا مجانية مثيرة للاعبين، وفي السطور القادمة سنستعرض أبرز ميزات الموسم الثالث وخطوات تحميل النسخة الجديدة.

خصائص تحديث eFootball™ v4.2.0 PES

نظام تعاملات جديد في المتجر.

إضافة 5 ملاعب مميزة للهواتف.

تحسينات على الجيم بلاي.

ميزة Artwork المبتكرة.

وتعاون خاص مع كابتن ماجد.

مفاجأة كونامي لـ تحديث eFootball™ 2025 v4.2.0

تقدم كونامي مفاجأة خاصة لجميع عشاق اللعبة بمناسبة إصدار التحديث الجديد v4.2.0 صفقة جديدة مختلفة باسم Chance Deal مجانية تمامًا، وسيتم تفعيل هذه الفرصة بشكل تلقائي بمجرد تثبيت التحديث، والتي تستمرلمدة أسبوع وتحديداً حتى 12 ديسمبر 2024، لذلك اغتنموا هذه الفرصة الفريدة وحدثوا لعبتكم الآن لتجربة مستوى جديد من الإثارة والمرح مع أحدث إضافات اللعبة.

هدايا تحديث eFootball™ 2025 v4.2.0

احصل على أساطير كرة القدم والعديد من المكافآت التي ستبني بها فرق قوية والتي تتمثل في الآتي: