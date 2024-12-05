شكرا لاهتمامكم بخبر عن بالتفصيل .. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الأخيرة 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أصبح البحث عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من الأمور الأكثر تداولًا، حيث أن العديد من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم ينتظرون موعد الإعلان عن المستفيدين في الوجبة الأخيرة، ويشير إلى أن الحكومة العراقية تأخرت في نشر هذه الأسماء نتيجة العدد الكبير من الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على الدعم المالي، ولكنها طرحت رابط مباشر يمكن الاستعانة به للاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة

خصصت الحكومة العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية بهدف تقديم الدعم المالي للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وفي ظل ما تواجهه الدولة من ظروف اقتصادية صعبة أصبح هذا الدعم ضروريًا لكثير من المواطنين، وهذا بدوره زاد من الاهتمام بالبحث عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم، مما دفع الجهات المعنية إلى عن طرح خطوات الاستعلام عن هذه الأسماء عبر منصة مظلتي ، وذلك في حال صدورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

● التوجه إلى الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

● يتم اختيار دعم الرعاية الاجتماعية ثم الضغط على الوجبة الأخيرة.

● يتم تدوين الاسم بالكامل للمستفيد ورقم الهاتف الخاص به بالإضافة إلى اسم المحافظة التابع لها وملء جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

● في النهاية اضغط على استعلام.

الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

كما قامت الحكومة العراقية بتقديم الخطوات اللازمة للاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية الخاص بالوجبة الأخيرة، قامت كذلك بتقديم قائمة بأهم الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على هذا الدعم والتي تتمثل في:

● ضرورة أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من أبناء العراق ويقيم على أراضيها طوال الوقت.

● أن يقوم المتقدم بإرفاق كافة الأوراق والوثائق التي يتم من خلالها إثبات أحقيته في الدعم.

● ينبغي ألا يكون لدى المتقدم أي أملاك أو أصول أو عقارات بأسعار مرتفعة.

● بالنسبة لسن المتقدم فلابد ألا يقل عن 18 عام وكذلك لا ينبغي أن يزيد عن 60 عام وذلك للرجال، أما السن الخاص بالسيدات فلابد ألا يقل عن 15 عام ولا يتعدى 60 عام.