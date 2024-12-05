كيفية التسجيل في باك حر المغرب 2025 والشروط اللازمة لقبول التسجيل بنجاح

عدن – كتب محمد سعد – في دولة المغرب أعلنت وزارة التربية الوطنية عن بدء التسجيل في باك حر للعام 2024/2025، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر الرابط الذي طرحته الوزارة كما أن هذه الخطوة تمثل فرصة جيدة للغاية لجميع العاملين في المجال التعليمي للحصول على الوظائف المعلن عنها، ويحتاج الأمر إلى تقديم مجموعة من الأوراق والوثائق كما أن الوزارة أعلنت عن أهم الشروط اللازمة للتسجيل والواجب توافرها لدى المترشحين في وظائف التربية الوطنية .

التسجيل في باك حر عبر التربية الوطنية في المغرب 2024/2025

أكدت وزارة التربية الوطنية في المغرب أنه قد بدأ التسجيل في باك حر وهذا التسجيل يظل قائم حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، وبمجرد الانتهاء من التسجيل تبدأ مرحلة اختيار الكوادر في جو من الشفافية والنزاهة، ويستطيع المتقدمين للوظائف التعليمية التسجيل بشكل إلكتروني عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية ثم يتم تسجيل الدخول.

إذا لم يكن لديك حساب مسجل بالفعل فلابد من فتح حساب جديد ومن ثم يتم الضغط على التسجيل في باك حر.

قم بتدوين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل ولكن تأكد من صحتها.

قم برفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وصورة شخصية للمتقدم.

اضغط على تأكيد التسجيل وسوف تصلك رسالة إلكترونية من خلال البريد الإلكتروني تؤكد تسجيلك بنجاح.

الشروط اللازمة للتسجيل في باك حر المغرب

كما قامت وزارة التربية الوطنية في المغرب بالإعلان عن أهم الخطوات اللازمة للتسجيل في باك حر لهذا العام، قامت كذلك بالإعلان عن أهم الشروط اللازمة للحصول على الوظائف وكذلك الأحكام المطلوبة للتسجيل وهي تتمثل في: