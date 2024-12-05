نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الهلال والأهلي .. قرعة كاس العالم للاندية 2025 الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن موعد قرعة كاس العالم للاندية 2025 اليوم الخميس مساءً، والتي ضمت العديد من الأندية العالمية والعربية المشاركة في هذا الحدث الكروي الهام والمستضافة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء أبرز المشاركين في هذا المونديال العالمي نادي الهلال السعودي والأهلي المصري بالإضافة إلى أندية عربية أخرى سنتعرف عليها وعلى تصنيف كاس العالم للانديه 2025 .

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن الأندية المرشحة للمشاركة في قرعة كاس العالم للاندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي. وبمشاركة 32 نادي جاء نادي الهلال السعودي والأهلي المصري والوداد المغربي بالإضافة إلى الترجي التونسي والعين الإماراتي. وأعلن رئيس الاتحاد أنه سيتم تقسيم الأندية إلى أربعة تصنيفات وكل تصنيف يحوي ثمان أندية، بالإضافة إلى 8 مجموعات تحوي كل واحدة أربعة فرق.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تستضيف ولاية فلوريدا وتحديداً في ميامي قرعة كاس العالم للاندية 2025 وذلك في منتصف العام القادم. ومن المقرر الاعلان عن قرعة مونديال الأندية اليوم الخميس عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت مصر، وفي السابعة من مساء يوم الخميس في توقيت دول المغرب العربي.

تصنيف كاس العالم للاندية 2025

بعد الإعلان عن الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025 والتي جاء أبرزها الزعيم نادي الهلال السعودي والأهلي المصري. حيث وضعت الفيفا قيوداً أنه لا يمكن اجتماع ناديين من نفس القارة ما عدا أوروبا. وكانت تصنيف الأندية كالتالي:

المستوى الأول: ريال مدريد – باريس سان جيرمان – مانشستر سيتي – بايرن ميونيخ – ريفر بليت – فلامنجو – فلومينسي – بالميراس. المستوى الثاني: أتلتيكو مدريد – بنفيكا – تشيلسي – يوفنتوس – إنتر ميلان – بوكا جونيور – بورتو – بروسيا دورتموند. المستوى الثالث: الأهلي – الهلال – الوداد – ريد بول سالزبورغ – بوتافوجو – مونتيري – كلوب ليون – اولسان هيونداي. المستوى الرابع: ماميلودي صن داونز – الترجي – العين – إنتر ميامي – سياتل ساوندرز – ريد دياموندز – أوكلاند سيتي – باتشوكا.

القنوات الناقلة قرعة كاس العالم للاندية 2025

ستقوم شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية بنقل مجريات قرعة كاس العالم للاندية 2025 عبر قناتها المفتوحة bein sport. كما ستقوم شبكة قنوات اس اس سي السعودية بنقل الحدث الأبرز لهذا اليوم. كما يمكنكم متابعة نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 عبر قناة الفيفا على اليوتيوب ومنصة إكس التي توفر نقل مباشر ومجاني لنتائج القرعة.