مباراة القمة المنتظرة تردد القنوات الناقلة .. مباراة أرسنال القادمة أمام فولهام

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عدن – محمد سعد – ينتظر محبي الكرة العالمية موعد مباراة أرسنال القادمة أمام فولهام حيث يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لمواجهة فريق فولهام في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز, و ستقام المباراة يوم الأحد المقبل، 8 ديسمبر 2024، في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم موعد مباراة أرسنال القادمة أمام فولهام والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة أرسنال القادمة أمام فولهام

يبحث جمهور ومحبي الدوري الانجليزي عن موعد مباراة أرسنال القادمة أمام فولهام وسوف تقام المباراة على ملعب كرافن كوتيج في لندن وهو نادي فريق فولهام يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في الأوقات التالية:

الساعة4 بتوقيت القاهرة.

الساعة 5 بتوقيت السعودية وقطر.

الساعة6 بتوقيت الأمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

ستبث مباراة فولهام وأرسنال عبر قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي في الوطن العربي والشرق الأوسط ويأتي تردد القناة كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: هو 2/3

معدل الترميز: 27500.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق أرسنال المركز الثالث في دوري البريميرليج برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة, وقد حقق فريق أرسنال الفوز في المباراة الأخيرة ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، في حين تعادل فولهام مع توتنهام 1-1.

التشكيل المتوقع لفريق فولهام وأرسنال للمباراة

صرح المدرب ماركو سيلفا المدرب الفني لفريق فولهام بأنه يشعر بأن ما حققه فولهام مؤخرا هو مصدر فخر للجميع، لكنه حذر اللاعبين من تراجع مستواهم أثناء الاستعداد للمباراة, ومن المتوقع أن يكون تشكيل فريق فولهام في المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو.

ويتكون خط الدفاع من: تيم ريم، كالفين باسي، كونور كالاجر.

الوسط: أندريه فرانك, زامبو أنغيسا، لوكمان، ديكران ديميتريو.

و في الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

أما عن تشكيل فريق أرسنال فمن المتوقع أن يتضمن هؤلاء اللاعبين: