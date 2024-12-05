تردد القنوات الناقلة قرعة كأس العالم للأندية 2025 .. نظام جديد بمشاركة 32 فريقًا والعالم يترقب مواجهات نارية

عدن – كتب محمد سعد – يستعد عشاق كرة القدم من جميع انحاء العالم الي النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو المقبل، وستشهد البطولة مشاركة 32 فريقًا بدلاً من 7 فرق في النظام السابق، وسيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق تتنافس بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ومن المقرر ان تنطلق القرعة بعد ساعات من الان، لذلك سنستعرض فيما يلي تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك تصنيف الفرق.

تنقل قرعة كأس العالم للأندية 2025 مباشرة عبر مجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية العربية، فإلى جانب شبكة قنوات beIN Sports NEWS HD وقناة أبوظبي الرياضية، ستنضم قناة الإخبارية السعودية وقناة OnTime Sports HD المصرية لنقل هذا الحدث المرتقب، وتأتي ترددات هذه القنوات علي النحو التالي:

قناة beIN SPORTS News: القمر الصناعي نايل سات. التردد 1260، أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 2/3.

قناة ON Time Sports 1 HD: القمر الصناعي نايل سات. التردد: 11861 أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 5/6.

قناة أبوظبي الرياضية HD 1 القمر الصناعي عرب سات. التردد: 11804 أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل التصحيح: 3/4.



موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تم الاعلان رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، وذلك في مدينة ميامي الأمريكية، وستنطلق مراسم القرعة في تمام الاوقات التالية:

الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت ميامي.

الساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب.

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وعلي الساعة العاشرة بتوقيت ابوظبي.

تصنيف الفرق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تقسيم الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025 والتي يصل عددها الي 32 فريقًا إلى أربعة تصنيفات، تأتي كما يلي: