نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السيارات بالتقسيط بدءًا من 606 ريال وأقل أسعار السيارات حتى نهاية العام 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – حلمك أوشك على أن يكون حقيقة مع عروض السيارات بالتقسيط، فتخيل أن تتوافر السيارة التي تبحث عنها في العروض المقدمة من الشركات المختلفة طوال شهر ديسمبر وحتى نهاية عام 2024، بسعر مذهل سواء كاش أو تقسيط بسعر الكاش، لتستقبل العام الجديد مع سيارتك الجديدة، ونقدم لكم سيارات شيري، تويوتا، مع مبلغ بسيط للقسط الشهري يبدأ من 606 ريال شهريًا وفترة سداد تصل إلى 60 شهر، ونتعرف على أسعار السيارات والتفاصيل الخاصة بها المقدمة من عبداللطيف جميل للسيارات وأيضًا سنابل الحديثة للسيارات وشركة وطني للسيارات.

سيارات شيري متاحة في عروض نهاية العام للسيارات مع إصدارات 2024 وأيضًا 2025، وجميع السيارات التي نعرضها لكم في التالي نظام الدفع الخاص بها يكون دفع أمامي، كذلك فإن ناقل الحركة بها اوتوماتيك، وتختلف في استهلاك الوقود، كما يختلف هيكل السيارة من إصدار إلى أخر، فتتنوع بين السيارات العائلية وسيارات سيدان، وإليكم عروض السيارات المتاحة بالتقسيط من سنابل الحديثة للسيارات.

شيري اريزو 6 برو كومفورت 2024، بقوة 156 حصان، استهلاك الوقود 17.9 كم/لتر، بقسط شهري 606 ريال.

سيارة شيري تيجو 4 برو كومفورت العائلية 2025، بقوة 114 حصان، استهلاك الوقود 16.8 كم/لتر، بقسط شهري 670 ريال.

شيري اريزو 8 برو كومفورت 2025، بقوة 194 حصان، استهلاك الوقود 15.3 كم/لتر، بقسط شهري 930 ريال.

أسعار سيارات تويوتا بالتقسيط

السيارات العائلية من ماركة تويوتا متاحة بأفضل سعر للتقسيط من عبداللطيف جميل للتمويل، وجميعها موديلات 2024، سواء كانت تويوتا رايز أو تويوتا فيلوز أو اوربان كروزر، وتعتبر سيارات تويوتا أيضًا المتاحة في عروض السيارات المستمرة طوال شهر ديسمبر من فئة سيارات الدفع الأمامي، ويتم سداد القسط الشهري للسيارة لمدة 60 شهر، وحرصًا على جعل عملية شراء وتقسيط السيارة ميسرة فإنه يتم دفع الأقساط وبدون دفعة أولى، وإليكم الموديلات المتاحة وكافة التفاصيل الخاصة بها.

تويوتا رايز 2024 XLE بقوة 87 حصان، استهلام الوقود 20.2 كم/لتر، بقسط شهري 1179 ريال.

تويوتا فيلوز 2024 GLX بقوة 104 حصان، استهلاك الوقود بنحو 19.3 كم/لتر، متاحة شرائها بقسط شهري 1418 ريال.

تويوتا اوربان كروزر 2024 GL، بقوة 101 حصان، استهلاك الوقود بنحو 19.8 كم/لتر، بقسط شهري 1424 ريال.

عروض السيارات في السعودية

تقدم شركة وطني للسيارات مجموعة من الموديلات المتاحة للتقسيط كذلك، ونعرض لكم أسعار السيارات هيونداي بأكثر من موديل، وقيمة القسط الشهري المخصص لكل سيارة، فتتوافر هيونداي جراند 2025 i10 Smart دفع أمامي، بقوة 83 حصان، واستهلاكها للوقود يقدر بنحو 18.1 كم/لتر، كما تتوافر هيونداي اكسنت 2025 FLEET دفع أمامي، بقوة 115 حصان، واستهلاك الوقود 18.9 كم/لتر، وإليكم الأسعار المتاحة حتى يوم 31 ديسمبر 2024.