شكرا لاهتمامكم بخبر عن عروض كازيون ماركت في الجمعة البيضاء وأماكن فروعه في محافظات مصر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يبحث الكثير عن عروض كازيون ماركت، الجمعة البيضاء وصلت لكازيون ماركت بخصومات هائلة تصل إلى 70% على كل ما تحتاجونه من منتجات غذائية، أجهزة كهربائية، وملابس، لا تفوتوا فرصة التوفير الكبير، اكتشفوا العروض الآن وتسوقوا بأسعار لا تقبل المنافسة.

عروض كازيون ماركت في الجمعة البيضاء بمصر

عروض كازيون ماركت، سوبر ماركت كازيون يعلن عن عروض مميزة على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الغذائية، وذلك في الفترة من الثلاثاء 3 ديسمبر حتى الجمعة 6 ديسمبر 2024، العروض مستمرة حتى نفاد الكميات المتاحة، لذا يجب على الجميع الإسراع في الاستفادة منها قبل انتهاء العرض في أقل من أسبوع، إليكم أهم العروض:

أرز الساعة: 31.95 جنيه بدلًا من 36.75 جنيه للكيلو.

أرز الأسطورة: 25.95 جنيه بدلًا من 28.95 جنيه للكيلو.

سكر شهد: 31.95 جنيه بدلًا من 34.95 جنيه للكيلو.

دقيق الضحى: 34.95 جنيه بدلًا من 30 جنيه للكيلو.

عدس أصفر الأطيب: 31.95 جنيه بدلًا من 35.75 جنيه للنصف كيلو.

عدس أصفر الضحى: 49.95 جنيه بدلًا من 54.95 جنيه للنصف كيلو.

فريك أخضر الضحى: 54.95 جنيه بدلًا من 59.95 جنيه للنصف كيلو.

أرز بسمتي كريم: 74.95 جنيه بدلًا من 81.95 جنيه للكيلو.

مكرونة إيطاليانو: 18.95 جنيه بدلًا من 21.95 جنيه (400 جرام).

مكرونة كايرو: 24.95 جنيه بدلًا من 29.95 جنيه.

فروع سوبر ماركت كازيون في مصر

بعد أن تعرفنا عى عروض كازيون ماركت، تنتشر فروع سلسلة سوبر ماركت كازيون في مختلف محافظات مصر، حيث يمكن العثور عليها في:

محافظة بورسعيد.

سوبر ماركت كازيون بمحافظة الجيزة.

محافظة القاهرة.

سوبر ماركت كازيون بمحافظة الدقهلية.

محافظة الإسكندرية.

سوبر ماركت كازيون بمحافظة دمياط.

محافظة السويس.

سوبر ماركت كازيون بمحافظة الإسماعيلية.

محافظة البحيرة.

موعد بدء وانتهاء عروض كازيون ماركت الجمعة البيضاء

وفقًا لما أعلنته سلسلة كازيون ماركت، فإن تخفيضات “الجمعة البيضاء” لهذا العام ستتم على النحو التالي: