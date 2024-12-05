بنسبة 15%.. ما حقيقة زيادة المعاشات يناير 2025 وموعد تطبيق الزيادة القادمة؟.. التأمينات الاجتماعية تُوضح

عدن – كتب محمد سعد – زيادة المعاشات يناير 2025 من الأكثر المواضيع التي يتم البحث عنها في الساعات الأخيرة وخاصة مع الإعلان الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية عن زيادة الأجر التأميني حيث من المقرر أن يتم رفع المعاشات لذلك يتساءل أصحاب المعاشات في مصر هل يوجد زيادة المعاشات في الشهر القادم؟ وفقا للقرار الأخير بزيادة الأجر التأميني.

أعلنت التأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني حيث تبلغ قيمة الأجور التأميني 2000 جنيه بحد أدنى وبعد الزيادة الأخيرة بقيمة 300 جنيه تصبح الزيادة 2300 وبذلك تم رفع الحد الأقصى من الأجر التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه على أن يتم تطبيق ذلك من يوم 1 يناير وبذلك يكون المستفيد من تلك الزيادة هو من يبدأ الخروج إلى المعاشات مع بداية العام القادم 1 يناير 2025.

ما سبب زيادة الأجر التأميني؟

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يتم التأمين به، وأشار عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والتي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي لتحسين قيمة المعاش للمؤمن عليهم عند انتهاء الخدمة.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

يقر قانون المعاشات على وجود زيادة سنوية في المعاشات والتي يستفيد منها أكثر من 10 مليون مواطن حيث يتم تطبيق زيادة بنسبة 15% في شهر يوليو من كل عام وتعد تلك الزيادة الوحيدة في المعاشات لذلك لن تكون هناك زيادة في المعاشات الشهر القادم رغم وجود عدة أخبار غير دقيقة عن زيادة جديدة، إذ لا يتم صرف أي زيادة في المعاشات إلا في شهر يوليو من كل عام، أو بقرار من الرئيس.

موعد صرف معاشات شهر يناير

يبدأ صرف المعاشات في بداية كل شهر ميلادي حيث يكون صرف المعاشات بداية من يوم 1 وتستمر على مدار عدة أيام، ويكون الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي أو بنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي إضافة إلى مكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية.