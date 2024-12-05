نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من سنة زي الطازة .. طريقة تخزين البقدونس والخضار بنفس اللون لأطول فترة ممكنة في المقال التالي

كتب محمد سعد – من المعروف أن هذا الوقت من العام هو موسم البقدونس وأغلب الخضار ولذلك نجد الكثير من ربات المنزل يبحثن عن طريقة تخزين البقدونس والخضار في الفريزر أو الثلاجة وذلك للاستفادة منها في أطول وقت ممكن، وذلك لأن البقدونس بشكل خاص يدخل في الكثير من الأكلات أن لم يكن أغلبها التي يتم إعدادها في المطبخ المصري والعربي على وجه العموم.

تخزين البقدونس والخضار

إن طريقة تخزين البقدونس والخضار من الطرق السهلة جدا فإذا كنت ترغبين في تخزين البقدونس والشبت وهم من أكثر أنواع الأعشاب التي تدخل في الأكلات المصرية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قومي أولا بإحضار كمية البقدونس والشبت التي ترغبين في تخزينها.

قومي بغسلها جيدا.

ثم عليك تجفيفها بشكل جيد وهذه خطوة مهمة جدا في التخزين، وعليك إزالة أي أوراق تالفة من الكمية التي ترغبين في تخزينها.

بعد ذلك قومي بتقطيع البقدونس وضعيه في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.

ثم ضعيها في الفريزر وتأكدي من أحكامها جيدا.

تخزين الخضروات

يمكن بكل سهولة تخزين البقدونس والخضار في الفريزر وخاصة أن أغلب الخضروات في هذه الفترة أسعارها منخفضة مقارنة بما تكون عليه في باقي أيام العام، وإليكم أهم خطوات تخزين الخضار والتي تتمثل في التالي:

عليك إحضار الخضار الذي ترغبين في تخزينه.

ثم عليك غسله وتجفيفه بشكل جيد.

قومي بعدها بوضعه في أكياس بحسب الحاجة إليه.

عليك بعد ذلك وضعه في الفريزر، واستخراج منه على حسب الرغبة.

وجدير بالذكر أنه لا يمكن حفظ البطاطا والبطاطا الحلوة والثوم والبصل في الفريزر، حيث أن هذه الخضروات لا يمكن تجميدها في الثلج.

بل يمكن وضع الثوم والبصل في مكان جيد التهوية، حيث يظل بهذه الطريقة صالح لعدة أشهر.

فوائد البقدونس

البقدونس من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية، وهو يستخدم في الطهي والطب التقليدي. إليك أهم فوائده:

غني بالعناصر الغذائية: حيث يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C، فيتامين A، وفيتامين K، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والكالسيوم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يساعد على تحسين عملية الهضم ويستخدم كمدر للبول، مما يساهم في تقليل الانتفاخ وطرد السموم.

دعم صحة العظام: بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين K، يلعب دورا في تقوية العظام وتحسين كثافتها.

تعزيز صحة القلب: يساهم في تقليل ضغط الدم المرتفع بفضل مركباته المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تدعم صحة القلب.

تحسين صحة الجلد: يعمل على تقليل الالتهابات الجلدية والبقع الداكنة، كما يحافظ على نضارة البشرة.

طريقة تخزين الكرنب

التخزين بالتجميد في الفريزر يكون بالشكل التالي: