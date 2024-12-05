مش هتحتاجي مغسلة تاني .. طريقة تنظيف السجاد بأقل كمية ماء مع التعقيم والتعطير!! انسي ريحة الكمكمة

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عدن – محمد سعد – تنظيف السجاد من أكثر الأمور التي تريد معرفتها ربات البيوت، حيث يعتبر السجاد عنصرا أساسيا في أي منزل، وذلك لأنه يضيف لمسة من الدفء والجمال للبيت، ومع ذلك قد يتعرض للتلوث أو الاتساخ بسبب الأتربة، وبقع الطعام والعفن مما يجعل تنظيفه أمر ضروري للحفاظ على نظافته وصحة أفراد الأسرة، إليك طريقة سهلة لتوفير وقتك وجهدك في تنظيف السجاد خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

طريقة تنظيف السجاد

المكونات الطبيعية لتنظيف السجاد قد تكون شئ مريح عند التنظيف، حيث ستحصلين على نتيجة مبهرة ونظافة لا مثيل لها، واستخدام المواد الطبيعية مثل الخل الأبيض يعتبر من أفضل الطرق لتنظيف السجاد، فهو فعال وآمن وغير مكلف.

تنظيف السجاد باستخدام الخل

يعد تنظيف السجاد بالخل من الطرق الطبيعية والفعالة للتخلص من البقع والروائح الكريهة والعفن، حيث يتميز الخل بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله حلا مثاليا للعناية بالسجاد، لتحضير محلول التنظيف عليك اتباع الخطوات التالية:

اخلطي كميات متساوية من الماء والخل الأبيض في زجاجة رذاذ.

رشي المحلول على المناطق المتسخة أو المتعفنة بالسجاد، تأكدي من ترطيب السجاد بالكامل لضمان تنظيف عميق.

اتركي السجاد ليجف تماما، ويفضل في مكان جيد التهوية.

استخدمي المكنسة لإزالة الأتربة والبقايا بعد جفاف السجاد.

تنظيف السجاد الفرو

تنظيف السجاد الفرو يعتبر من المهام التي تحتاج إلى عناية خاصة بسبب طبيعته الحساسة وصعوبة إزالة البقع منه، ويمكن فعل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يمكن استخدام البخار كطريقة فعالة، حيث يعتمد على الماء الساخن عالي الضغط لتحريك الألياف وتفكيك الأوساخ، ثم يتم شفط الماء وترك السجاد ليجف تماما.

كما يمكن استخدام شامبو السجاد للتنظيف، لكن هذه الطريقة قد تترك رغوة يصعب التخلص منها بسرعة، مما يجعل السجاد لزجا لبعض الوقت.

للحصول على نتائج أفضل، ينصح بتنظيف سطح السجاد جيدا لإزالة الأوساخ دون تعريضه للرطوبة الزائدة التي تبطئ عملية التجفيف.

الغسل اليدوي يعتبر من أفضل الطرق لتنظيف السجاد الخفيف، حيث يتطلب استخدام حوض ماء دافئ ومنظف لطيف وفرشاة ناعمة، حيث تنقع السجادة في الماء الممزوج بالمنظف لمدة 10 دقائق لتفكيك البقع بلطف، ثم تشطف جيدا وتترك لتجف تماما، وهذه الطريقة فعالة للحفاظ على جودة الألياف دون الإضرار بها.

تنظيف السجاد الجاف

يمكن تنظيف السجاد بشكل جاف عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تنظيف السجاد بالمكنسة

استخدم المكنسة الكهربائية لإزالة الغبار والأوساخ السطحية من السجاد.

نثر مسحوق التنظيف:د

انثر مسحوق تنظيف السجاد الجاف بالتساوي على كامل السجادة، إذا كنت تستخدم بيكربونات الصوديوم، أضف بضع قطرات من الزيت العطري للحصول على رائحة منعشة.

فرك المسحوق

استخدم فرشاة ناعمة لفرك المسحوق بلطف في ألياف السجاد، هذا يساعد على إزالة الأوساخ والدهون العالقة.

ترك المسحوق

اترك المسحوق على السجادة لمدة 20-30 دقيقة (أو حسب التعليمات المكتوبة على المنتج).

شفط المسحوق

استخدم المكنسة الكهربائية مرة أخرى لشفط المسحوق بالكامل، ستلاحظ أن السجاد أصبح أكثر نظافة ورائحة منعشة.

استخدام بخاخ الخل (اختياري