تكات جديدة أول مرة تعرفها .. اكتشف أسرار طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة الهش اللذيذ بأقل التكاليف وبكل سهولة والطعم حكاية

عدن – كتب محمد سعد – طريقة عمل بسكويت الشيكولاته من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، وذلك لأن بسكويت الشوكولاتة يعتبر من أكثر الحلويات التي تحظى بشعبية واسعة، حيث يفضله الكثيرون ويلجأون لشرائه جاهزا.ط، لكن مع توفر وصفات بسيطة وسهلة، يمكن تحضيره في المنزل بتكلفة أقل. في هذا المقال، سنوضح طريقة إعداد بسكويت الشوكولاتة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة، فتابعوا معنا.

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة

لتحضير بسكويت الشوكولاتة، يلزم توفير مجموعة من المكونات الأساسية التي يمكن إعدادها بسهولة في المنزل، وبتطبيق هذه الخطوات، يمكنك الحصول على وصفة شهية ومميزة تناسب جميع الأذواق، بالشكل التالي:

المكونات

نصف كوب زبدة (باردة ومقطعة إلى مكعبات).

نصف كوب سكر ناعم

بيضة واحدة.

فانيليا ملعقة صغيرة.

كوب وربع طحين

ربع كوب كاكاو بودرة

رشة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

شوكولاتة داكنة: نصف كوب مقطعة قطع صغيرة.

طريقة التحضير

بسكويت الشوكولاتة من أكثر أنواع البسكويت شهرة، حيث يتميز بمذاقه الشهي وقوامه الهش والمقرمش، مما يجعله مفضلا لدى الكثيرين، فيما يلي سنتعرف على مكوناته وطريقة تحضيره بخطوات بسيطة كالآتي:

في وعاء عميق، اخفقي الزبدة والسكر باستخدام الخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط ناعم وكريمي.

أضيفي البيضة والفانيليا، واستمري بالخفق حتى تمتزج المكونات جيدا.

في وعاء منفصل، انخلي الطحين، الكاكاو، الملح، والبيكنج بودر.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيا إلى الخليط الكريمي، واخلطي ببطء حتى تتكون عجينة متماسكة.

أضيفي قطع الشوكولاتة الداكنة وقلبيها بلطف.

شكلي العجينة إلى كرات صغيرة واضغطي عليها برفق لتأخذ شكل البسكويت.

ضعيها على صينية مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين كل قطعة.

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية (350 فهرنهايت).

اخبزي البسكويت لمدة 10-12 دقيقة حتى تنضج الأطراف مع الحفاظ على قلبه طريا.

اتركي البسكويت ليبرد قليلا، ثم قدميه مع كوب من القهوة أو الشاي.

طريقة عمل بسكويت الشاي

لعمل بسكويت الشاي السريع عليكي اتباع الخطوات التالية:

ابدئي بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية.

اخفقي البيض مع السكر حتى يصبح المزيج كريمي، ثم أضيفي الزيت، الزبادي، والفانيليا وامزجي جيدًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر تدريجيا لتحصلي على عجينة متماسكة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

افردي العجينة وقطعيها للأشكال المطلوبة، ثم ضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة واخبزيها لمدة 15-20 دقيقة حتى تكتسب لونا ذهبيا.

اتركي البسكويت يبرد قبل التقديم.

طريقة اخرى

إليك طريقة عمل بسكوت الشاي بالشيكولاتة بطريقة بسيطة ولذيذة:

المكونات:

2 كوب دقيق.

1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

1/2 كوب سكر بودرة.

1 بيضة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

100 جرام شوكولاتة مذابة (للطلاء).

قليل من الحليب (إذا احتاجت العجينة).

طريقة تحضير العجينة