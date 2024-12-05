شكرا لاهتمامكم بخبر عن أطعم كيكة سريعة في 5 دقائق .. طريقة عمل كيكة البرتقال للمبتدئين بارتفاع 10سم !! انسي انها تفشل تمامااا على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعد كيكة البرتقال من أنواع الحلويات التي تتمتع بخفتها العالية لذلك فهي محببة إلى عدد كبير من الأشخاص حيث يتم تناولها في الكثير من المناسبات فهي تناسب كافة الاجتماعات العائلية من زيارات وحفلات أعياد ميلاد ونجاح وغيره، ولذلك سيدتي جئنا لك اليوم بأهم مكونات وطريقة تحضير الكيكة لتكوني على أتم استعداد لصنعها في المنزل، قومي بمتابعة سطور هذا المقال.

كيكة البرتقال

إذا كنت ترغبين في عمل كيكة البرتقال عليك سيدتي إحضار بعض المكونات المتوفرة والتي من السهل الحصول عليها، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

واحد كوب من السكر.

عدد 3 بيضات.

عدد 2 كوب من الدقيق.

4 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من عصير البرتقال، أو قومي بوضع ثلاث معالق صغيرة من عصير البرتقال المجفف مع الماء.

كمية من قشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الكيكة

بعد أن تقومي سيدتي بإحضار المكونات التي ذكرناها يتوجب عليك أن تقومي باتباع كافة الخطوات التالية حتى تتمكنين من عمل كيكة البرتقال بالطريقة الصحيحة وحتى تكون ناجحة معك، وتتمثل أهم طرق تحضير الكيك في التالي:

يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا في وعاء مناسب ويترك في مكان مناسب.

يتم خلط البيض مع السكر في الخلاط بشكل جيد حتى يذوب السكر تماما، ثم يتم إضافة قشر البرتقال والزيت وأيضا عصير البرتقال، وذلك حتى يتم تجانس الخليط بشكل تام.

يتم بعدها صب الخليط على الدقيق ويتم تقيبله بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط كثيف.

يتم بعدها صب الخليط في صينية مقاس مناسب ويتم رشها مسبقا ببعض قطرات الزيت.

ثم يتم وضعها في فرن تم تسخينه مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم ترك الكيكة لمدة 35 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي المميز.

بعدها يتم اختبار الكيكة بإدخال نخلة أسنان بها للتأكد من نضجها.

بعد تمام استواء الكيكة يتم إخراجها من الفرن وتركها حتى تبرد.

يتم تقديمها مع الشاي أو اللبن أو القهوة سيدتي كما تشائين، واستمتعي بطعم لا مثيل له.

تزيين كيك البرتقال

تزيين كيك البرتقال يمكن أن يجعل الكيك يبدو أجمل ويضيف نكهة إضافية لذيذة. إليك بعض الأفكار البسيطة لتزيينه مثل تغطية الكيك بطبقة من الصوص كالآتي:

مكونات صوص البرتقال:

1/2 كوب عصير برتقال.

1/4 كوب سكر بودرة.

1 ملعقة صغيرة برش برتقال.

1 ملعقة صغيرة نشا مذابة في قليل من الماء (اختياري للتكثيف).

الطريقة