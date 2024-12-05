نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل الآن في وظائف مسابقة سوناطراك ولا تجعل الفرصة تفوتك .. أهم الخطوات والشروط اللازمة للتسجيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل فرصة توظيف في الجزائر بهدف تقديم فرص عمل لجميع الخريجين سواء من المعاهد أو الجامعات، وقد أعلنت شركة سوناطراك عن حاجتها إلى توظيف مجموعة كبيرة من الكوادر البشرية في عدد من المناصب مثل التقنيين والمهندسين إلى جانب بعض الوظائف الخاصة بمجال الجيولوجيا والحفر البترولي وإنتاج الآبار وغيرها، فما هي آلية التسجيل في هذه الوظائف وأهم التخصصات المطلوبة.

التسجيل في مسابقة سوناطراك في الجزائر 2024

قامت وكالة التشغيل الجزائرية بالإعلان عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة من خلال مسابقة شركة سوناطراك 2024، وبمجرد نزول الخبر قامت الشركة بطرح الطريقة الصحيحة للتسجيل في الوظائف بشكل إلكتروني وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة سوناطراك ثم يتم تدوين جميع المعلومات المطلوبة ومنها رقم بطاقة المتقدم التعريفية ورقم التسجيل داخل وكالة التشغيل.

قم بالضغط على التالي مع تحديد الولاية التابع لها ورقم الهاتف ومن ثم تأكيد رقم الهاتف مرة أخرى في المكان المناسب.

قم بكتابة البريد الإلكتروني مرتين ومن ثم اضغط على مسجل عامل أو غير عامل ثم اضغط على التالي.

حدد الولاية التي تم الدراسة بها مع ضرورة تحديد الجامعة ونوع المؤهل الدراسي والتخصص وكذلك سنة التخرج.

اختر الوظيفة المرغوب في الالتحاق بها من بين قائمة الوظائف.

بمجرد تحديد الوظيفة لابد من رفع كافة الملفات والوثائق وبعد أن تنتهي من التسجيل تصلك رسالة نصية بها المعلومات الخاصة بالتسجيل ولابد من الاحتفاظ بها.

الشروط اللازمة للتسجيل في مسابقة سوناطراك

ينبغي أن يستوفي المتقدمين جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتسجيل في مسابقة شركة سوناطراك في الجزائر للعام 2024، وقد جاءت قائمة الشروط بالشكل التالي:

يجب على المتقدم أن يكون مسجلاً في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للعمل والتشغيل في الجزائر (ANEM) وأن يكون معتمدًا من قبلها.

بالنسبة للمتقدمين لوظائف الهندسة فمن الضروري أن يكون لديهم شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى شهادة جامعية تتطلب خمس سنوات من الدراسة.

أما لمتقدمي وظائف التقنيين فيجب أن يحملوا شهادة بكالوريا إلى جانب إنهاء ثلاث سنوات من التعليم الجامعي.

التخصصات المطلوبة في شركة سوناطراك

قامت شركة سوناطراك بطلب مجموعة من التخصصات للعمل لديها وهذه التخصصات هي: