تعرف على خطوات التسجيل في باك حر المغرب وأهم الشروط اللازمة للقبول

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عدن – محمد سعد – بقامت وزارة التربية والتعليم في المغرب بالإعلان عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة وذلك تحت مسمى وظائف باك حر للعام الجديد 2025، وبمجرد أن تم الإعلان الرسمي قام عدد كبير من المعلمين والمعلمات بالتقديم على الوظائف عبر خطوات إلكترونية حددتها الوزارة، ولكن أكدت الوزارة ضرورة أن يكون المتقدم للوظيفة مستوفي كافة الشروط المعلن عنها كما ينبغي تقديم جميع الوثائق المطلوبة وهذا ما نتعرف عليه الآن.

كيفية التسجيل في باك حر في المغرب 2024/2025

بمجرد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن بدء استقبال طلبات التقديم على وظائف باك حر وأصبح عدد كبير من المواطنين يتقدمون لشغل هذه الوظائف، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن أسماء المقبولين في الوظائف بالإضافة إلى طرح رابطها الإلكتروني الذي يستطيع المتقدمين الذين لم يتم قبولهم من خلاله تقديم تظلمات، أما خطوات التسجيل في باك حر فهي تتمثل في:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالتسجيل في وظائف باك حر

يتم تسجيل الدخول وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان هناك حساب شخصي وإذا لم يكن هناك حساب فلابد من عمل حساب جديد.

قم بالضغط على تسجيل الدخول في باك حر.

قم بتدوين كافة المعلومات الخاصة بالدراسة وأهم المعلومات الشخصية.

لابد من رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم ومن أهمها بطاقة الهوية الوطنية.

في النهاية اضغط على تأكيد التسجيل لإتمام عملية التسجيل بنجاح وسوف تصلك رسالة تؤكد التسجيل عبر البريد الإلكتروني.

الشروط اللازمة للتسجيل في باك حر

بعد أن أكدت وزارة التربية الوطنية في المغرب أنها ستقوم بالإعلان النهائي عن قوائم المقبولين في الوظائف في باك حر في يوم 31 يناير، أشارت الوزارة إلى أهم الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف وهي تتمثل في: